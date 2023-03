ChatGPT recibe soporte para plugins y conexión a internet, ¿cómo funcionará?

OpenAI tiene claro su objetivo: ser el número uno en herramientas de Inteligencia Artificial. Hace unos días, la empresa anunció la llegada de GPT-4, un modelo de lenguaje de gran tamaño, pero esa no era la única sorpresa que tenía la empresa para el mes de marzo. Finalmente, la compañía integró a ChatGPT lo que muchos estaban esperando: conexión a internet y la integración de plugins.

Pongámonos en contexto. Sí, ChatGPT funciona con conexión a internet porque es desde allí donde puedes usarlo, sin embargo, toda la información que alberga, (se supone) no es tomada de internet. Al contrario, la herramienta con una enorme base de datos desde donde se alimenta para dar respuesta a los usuarios.

Ahora, con la conexión a internet, el chatbot brindará respuestas con información más reciente y con un “margen de error menor” (en teoría). Por otro lado, el tema de la integración de plugins será útil para los usuarios que desean realizar reservas de viajes, hacer compras o pedir un domicilio. Al menos esto se podría hacer con las plugins que se han desarrollado hasta ahora.

Lo primero que debes saber es que estas funciones se encuentran aún en estado beta, lo que significa que tardarán un par de meses más para que lleguen a todos los usuarios. Sin embargo, los de OpenAI publicaron un video en Twitter donde podemos ver una prueba con el plugin de Wolfram Alpha, un buscador que responde preguntas y realiza cálculos de manera inmediata.

We are adding support for plugins to ChatGPT — extensions which integrate it with third-party services or allow it to access up-to-date information. We’re starting small to study real-world use, impact, and safety and alignment challenges: https://t.co/A9epaBBBzx pic.twitter.com/KS5jcFoNhf

— OpenAI (@OpenAI) March 23, 2023