3 razones por las que debes buscar trabajar remoto en tech

¿Andas buscando trabajo en tecnología? Te damos tres razones por las que deberías apuntarte a uno que permita trabajar de manera remota.

Una de las cosas que diferencian a los profesionales tech de los demás, es que estos pueden ser un poco más selectivos al momento de elegir dónde trabajan. La enorme demanda por talento en campos como la programación o el desarrollo hacen que las empresas de tecnología estén más dispuestas a ofrecer condiciones que se ajusten a las que tú necesitas (en vez de que sea al revés). Y una de las primeras cosas a las que deberías apuntar es a encontrar una posición que te permita trabajar de manera remota.

Y es que trabajar de manera remota no solo es una manera de evitar el viaje en bus todas las mañanas. Las ventajas son bastante importantes y van desde el desarrollo personal, hasta la posibilidad de una mejor calidad de vida. Pero en vez de escucharnos a nosotros, decidimos traer las voces de expertos en el tema y hablar con tres empleados de EPAM Anywhere. Esta es una compañía que no solo tiene una excelente reputación en la aplicación de este modelo, que hoy une a más de 3500 personas en más de 16 países, incluido Colombia. Los trabajos aquí son completamente remotos y ofrecen compromisos de proyectos a tiempo completo, crecimiento profesional y un paquete completo de beneficios.

En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes personas dentro de EPAM Anywhere que exponen las tres razones por las que debes buscar oportunidades para trabajar remoto si estás en el segmento de tecnología.

Las personas con talento están concentradas en el desarrollo personal

Las oportunidades de crecimiento y aprendizaje son importantes para los mejores. Mientras atraes a un profesional talentoso, no olvides mencionar todas las perspectivas que brinda tu empresa para asegurar su crecimiento. Esto es importante, porque muchas personas creen que ‘remoto’ significa menos oportunidades de mostrar qué saben y cómo lo hacen. Es importante desmentir este mito.

Juliana Diaz actualmente trabaja como Analista de Datos en EPAM Anywhere y destaca las oportunidades de aprendizaje: “Ser parte de Anywhere brinda mucho espacio para el crecimiento. Soy capaz de trabajar en mi plan de carrera y adaptarlo a lo que me gusta y a lo que yo quiero. Actualmente estoy trabajando para alcanzar mi objetivo de convertirme en una analista de datos sénior especializado en ciencia de datos”.

La gente especializada en la tecnología necesita la flexibilidad

La mayor flexibilidad es probablemente el mayor cambio en el área de trabajo de la era COVID-19. Incluye oportunidades tanto de trabajo como de estudio. Los mejores talentos tecnológicos están ansiosos por elegir por sí mismos en qué dirección crecerán.

El líder del equipo de ingeniería de sistemas de Anywhere, Santiago Castellanos, dice que él considera que crecer es cambiar la forma en que ves las cosas, madurar y encontrar significado donde antes no lo habías visto. Esto es lo que Santiago valora en Anywhere: “Hay tantas formas de crecer profesionalmente como ingeniero de sistemas, y todas las trayectorias profesionales están bien estructuradas para que puedas explorar cada una de ellas sin perderte. Aquí es posible encontrar proyectos que estén en sintonía con tu trayectoria profesional. El grupo de proyectos es inmenso y sigue creciendo cada vez más. Puedes desarrollarte dentro de la pista técnica o convertirte en gerente, o combinar ambos como yo, y eso es genial. No todas las empresas pueden ofrecer algo así”.

El equilibrio entre el trabajo y la vida es una precisión

El equilibrio trabajo-vida es un concepto que describe la situación ideal en la que un empleado puede dividir su tiempo y energía entre el trabajo y otros aspectos importantes de su vida. Esto brinda a los profesionales más energía para aprender cosas nuevas y asumir nuevos desafíos personales.

Carlos Cardona, Senior Business Analyst de Anywhere, considera que este es un factor clave para su crecimiento. Así describe su visión: “En Anywhere tú eres dueño de tus metas y objetivos. Al elegir un trabajo remoto en TI, puedes autogestionar tu tiempo, y esto te permite tener siempre tiempo para todo, incluido el crecimiento personal y estar con tu familia y amigos”.

Los empleados de EPAM Anywhere no son los únicos que tienen esta mentalidad frente al trabajo remoto. En el caso de los desarrolladores, un estudio realizado este año por Stack Overflow confirmó que la mayoría de las veces el talento prefiere un mejor balance de vida-trabajo que un salarió enorme. En caso de que estés buscando oportunidades para trabajar sugerimos que escuches las lecciones de los expertos de EPAM y apuestes por una oferta como la que ellos ofrecen.

Imágenes: EPAM Anywhere.