Tu contraseña segura, no es tan segura

No importa si cumples con todas las reglas de una contraseña segura: incluir mayúsculas y minúsculas, un número y en lo posible un carácter no alfanumérico; tú contraseña no es segura y aún es débil y un blanco fácil para los criminales cibernéticos.

Investigadores de CyLab Usable Security and Privacy Laboratory de la Universidad Carnegie Mellon aseguran que esto no es suficiente. Básicamente porque seguimos usando patrones descifrables –que nos ayudan a recordarla–, pero que los criminales cibernéticos puedes aprovechar. «Las personas se aseguran de pasar todas las necesidades, pero muchos seguimos los mismos patrones y esto es lo que nos hace un blanco fácil. Por ejemplo, números al final o la primera es la mayúscula», explicó Lorrie Cranor, director del laboratorio

Por eso, Cranor y su equipo propusieron un sistema que les permite a los usuarios de sitios web crear contraseñas más seguras dando consejos de cómo mejorarla una vez el usuario la crea. De este modo, ¡los amantes de «StarWarsLaMejor9!» podrán recibir consejos para mejorar, pero seguirla recordando.

Mientras que el laboratorio de seguridad espera que los sitios web puedan adquirir esta herramienta como un estándar para brindarle mayor seguridad a sus usuarios, Cranor les recomienda a todos usar administradores de contraseñas para crearlas y recordarlas.

Imagen: Stories (Vía Freepik).