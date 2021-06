¡Ojo! El Éxito no regala mercados por contestar encuestas

El Grupo éxito advirtió que las campañas que hay en Internet, diferentes redes sociales y, especialmente, por WhatsApp en las que se ofrecen mercados gratis a cambio de contestar una encuesta son campañas de phishing que buscan robar datos personales.

El mensaje que está en Internet ofrece mercado y tarjetas de regalo de los supermercados Éxito. De acuerdo con la advertencia enviada por la empresa, en la encuesta se le pide al usuario dar una serie de permisos, «la persona está autorizando acciones para leer información de su dispositivo móvil», lee el comunicado.

Es importante recordar que cuando estamos dando información por Internet, debemos revisar las url o direcciones para confirmar que el sitio web es legítimo. Por ejemplo, para hacer transacciones bancarias el HTTPS:// es obligatorio; de otra forma, no deberías dar tus datos. En el caso de las encuestas, lo mejor es revisar la url y revisar que no haya signos de alerta como una letra repetida, una terminación extraña o signos separando las palabras claves. Además, es importante comparar busca en Google el sitio web y mira sus relacionados, si no está la dirección a la que te envía el mensaje, muy seguramente es una campaña para robar datos.

En caso de recibir un mensaje, sin importar si es de un conocido, no deberías abrirlo a menos que sea una conexión segura; si no te interesa, pero crees que a alguien más sí, no lo compartas sin revisar la información.

Imagen: Grupo Éxito y Freepik.