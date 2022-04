Ojo con la estafa en Instagram que te avisa que ganaste un iPhone 13

Una estafa que te avisa que eres ganador/a de un iPhone 13 se está tomando la bandeja de mensajes directos y en general las publicaciones de Instagram. El método es simple: por cualquier vía, sea la de los llamados DM, o mediante una etiqueta, cuentas extranjeras con cientos de publicaciones similares, en donde se puede ver una persona sosteniendo la caja de un iPhone 13 te anuncian como el nuevo propietario del dispositivo. No respondas ni ingreses a un eventual enlace que pueda acompañar dicho mensaje, pues no ganaste ningún tipo de smartphone.

De acuerdo a Semana, la estafa que ha logrado engañar a cientos de usuarios busca que estos depositen a una cuenta una cantidad de dinero que supuestamente equivale al valor del envío del equipo. Sin embargo, esta modalidad tiene como fin último lograr robar información de los usuarios que terminan cayendo en el timo, pues a las víctimas se les exige ingresar a un enlace que los lleva a otro perfil, desde el cual se les pide compartir datos personales para poder «hacer efectivo el concurso».

Aunque en apariencia es fácil adivinar cuando te están contactando desde perfiles falsos que lo único que buscan es a un usuario inocente que proporcione ciertos datos para poder hacer efectivo el supuesto premio, hay elementos que vale la pena rescatar para que aprendas a reconocerlos.

En primer lugar, si te están etiquetando como ganador de un supuesto concurso, hazte la siguiente pregunta: ¿cuándo decidiste participar en él? Si la respuesta es «nunca», entonces elimina el mensaje y denuncia el perfil, pues no hay forma de que termines siendo el beneficiado de una dinámica de la cual nunca hiciste parte.

En segundo lugar, fíjate en las publicaciones del perfil y compara la interacción que alcanzan versus la cantidad de seguidores que pueden tener este tipo de cuentas. Por lo general, este tipo de cuentas tienen cientos de fotografías similares, pero sin ningún tipo de comentarios: ni siquiera uno. Sospecha completamente de este comportamiento, pues no tiene mucho sentido que dichos perfiles realicen sorteos para sus seguidores cuando ninguno de sus contenidos cuenta con comentarios de participantes, solo supuestos ganadores.

So according to these various #scam accounts on Instagram I have won 5 iPhone 13’s this week. My reply ⬇️ pic.twitter.com/i1qvIm46Ht

— Vicky Carruthers 🐝 (@CutieVic1981) February 10, 2022