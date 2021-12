Instagram anuncia funciones de seguridad antes de su audiencia en el Senado de EE.UU

La activación de notificaciones y una función que permitirá a los jóvenes controlar su actividad en Instagram y su huella digital en esa plataforma: son las dos herramientas que llegaron este 7 de diciembre a la aplicación. El anuncio lo hizo el director de la red social, Adam Mosseri, un día antes de que deba presentarse en una audiencia ante el Senado de Estados Unidos que busca determinar si la aplicación de Meta es intencionalmente nociva o no para los usuarios más jóvenes.

Tal como lo había anticipado Mosseri, la función de Instagram que generará recordatorios para sugerir descansar de la red social después de haber pasado «demasiado» tiempo en ella, ya comenzó a funcionar en Estados Unidos, Reinio Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Se llama Toma un descanso y de acuerdo a un video publicado por el director, la función (que es similar a una que ya permitía establecer ‘una cuota diaria de navegación’ en la plataforma) impulsará a los jóvenes a apartarse de Instagram activando una alerta después de una cierta cantidad de tiempo. Posteriormente, la aplicación ofrecerá al usuario mantener esa notificación a futuro.

La herramienta es un intento por mitigar los señalamientos que pesan sobre la red social respecto al deterioro de la salud mental y su relación con el tiempo que los usuarios invierten en ella. Según datos del Estudio Anual de Redes Sociales 2021, el promedio del tiempo diario que se invierte en esa red social de, aproximadamente, 1 hora y 28 minutos.

New Safety and Well-being Features 🙏🏼

Excited to announce these new tools to help our community feel even more supported while on Instagram:

– Take a Break

– Parental Controls

– Your Activity

Check out our new blog post to learn more 👉🏼https://t.co/lxcknnQNf1 pic.twitter.com/QLdlFD8VT3

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2021