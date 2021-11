Las historias de 60 segundos llegarán a Instagram

Muy pronto quedarán en el pasado los días en los que las historias compartidas en Instagram se dividían en fragmentos si superaban los 15 segundos de duración. De acuerdo al consultor de redes, Matt Navarra, la aplicación permitirá grabar ‘instastories’ de 60 segundos. Por el momento la función se está probando en algunos dispositivos, pero se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios.

El video es el formato principal de Instagram actualmente: un cambio que comenzó a dar sus primeros pasos en 2013 cuando la red social imitó a Snapchat y lanzó las ‘Instagram stories’ con sus respectivos filtros. La movida se terminó de impulsar con la llegada de TikTok y los números que ha alcanzado desde que se popularizó en 2020.

Por lo anterior, formatos inspirados en la red social de ByteDance (como el de Reels) están alcanzando un alto ‘engagement’ dentro de Instagram; tanto así que varios analistas han llegado a sugerir la posibilidad de que Instagram «infle los números que se logran con el uso de este formato para incentivar su uso dentro de la aplicación».

Pues bien, tanto los Reels como las historias se están potenciando para mejorar la experiencia de los usuarios de la red social de Meta y esta vez el turno es para el apartado que, en el 36 % de los casos, es usado para promocionar productos: el de las ‘Instastories’.

Instagram is rolling out its longer stories feature

Videos of up to 60 seconds will no longer be broken up into segments

h/t @gyuval pic.twitter.com/coh8ZA4BQM

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 23, 2021