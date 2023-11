Meta propone estrategia para supervisar a los niños cuando descargan apps

En un artículo, una alta funcionaria de Meta compartió una experiencia personal con sus hijos al tratar de supervisar su actividad en el mundo digital. En nombre de la compañía, ella solicitó a los legisladores más medidas que protejan a los menores cuando descargan aplicaciones. Esta es la propuesta de Meta.



Según Antigone Davis, Directora Global de Seguridad, la industria y el Congreso debe Estados Unidos deben trabajar juntos para crear acciones simples y eficientes que permitan a los padres supervisar las experiencias en línea de sus hijos adolescentes.

«Los padres deben aprobar las descargas de aplicaciones de sus hijos adolescentes, y apoyamos la legislación federal que requiere que las tiendas de aplicaciones obtengan la aprobación de los padres cada vez que sus hijos adolescentes menores de 16 años descarguen aplicaciones.», afirma en la columna de opinión.

Una investigación del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, sugiere que el 81% de los adultos estadounidenses apoyan que se exija el consentimiento de los padres para que los adolescentes creen una cuenta en las redes sociales.

Te puede interesar: Copilot, el asistente de IA de Microsoft que estará hasta en la sopa para ayudarte con tus tareas

No obstante, la tecnología cambia constantemente y mantenerse al día con todas las aplicaciones que usan los adolescentes puede parecer imposible.

«Mi hija tenía 12 años cuando le dimos su primer teléfono. No fue una decisión fácil, y me angustiaba saber si era el momento adecuado. Como exprofesora, asesora de un fiscal general del estado y ahora ejecutiva de Meta, he dedicado mi carrera a proteger a los niños en línea. Uno pensaría que estaría segura de las reglas y barandillas correctas para implementar para mi hija, pero me preocupé de todos modos».

Respondiendo a este desafío se deben desarrollar experiencias seguras y positivas para los jóvenes en aplicaciones como Instagram, mientras se simplifican las cosas para los padres.

Te puede interesar: Instagram ahora te permitirá crear stickers más rápido e incluyó nuevos filtros

«Las empresas de tecnología están desarrollando experiencias distintas y apropiadas para la edad de los adolescentes, mientras que los legisladores consideran una nueva legislación diseñada para proteger su seguridad y privacidad en línea. Se necesita legislación para que todas las aplicaciones que usan los adolescentes puedan cumplir con el mismo estándar. Pero lo que está sucediendo es mucho más complicado que eso».

En opinión de Davis, los diferentes proyectos de ley tal como están escritos, haría que los adolescentes cada vez que quieran registrarse en una aplicación, pasen por diferentes filtros proporcionando información de identificación potencialmente confidencial.

Pero lo ideal es que los padres aprueben las descargas de aplicaciones de sus hijos, «apoyamos la legislación federal que requiere que las tiendas de aplicaciones obtengan la aprobación de los padres cada vez que sus hijos adolescentes menores de 16 años descarguen aplicaciones».

Así, cuando un adolescente en Estados Unidos quiera descargar una aplicación, las tiendas de aplicaciones estarían obligadas a notificar a sus padres, al igual que cuando se notifica a los padres si su hijo adolescente intenta realizar una compra.

Te puede interesar: Separar varios sonidos de un solo audio será posible con IA de Project Sound Lift, así funciona

«Los padres pueden decidir si quieren aprobar la descarga. También pueden verificar la edad de su hijo adolescente al configurar su teléfono, lo que elimina la necesidad de que todos verifiquen su edad varias veces en múltiples aplicaciones. Pueden asegurarse de que sus hijos adolescentes no accedan a contenido o aplicaciones para adultos, o aplicaciones que simplemente no quieren que usen».

Esto también ayudaría a preservar la privacidad. Al verificar la edad de un adolescente en la tienda de aplicaciones, las aplicaciones individuales no estarían obligadas a recopilar información de identificación potencialmente confidencial.

Según el análisis, las aplicaciones solo necesitarían la edad de la tienda de aplicaciones para garantizar que los adolescentes reciban las experiencias adecuadas para su grupo de edad. Los padres y los adolescentes no necesitarán proporcionar a los cientos de aplicaciones que usan sus hijos adolescentes información confidencial, como identificaciones gubernamentales.

Imagem: Archivo ENTER.CO