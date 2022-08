Hace muy pocas semanas Apple desarrolló un nuevo modo de protección. Pero ahora fue descubierto que ese modo de máxima seguridad de iPhone es vulnerable.

El ‘modo bloqueo’. de iPhone es un sistema de máxima seguridad que fue desarrollado para proteger a personas o profesionales más expuestos. Esto para hacerle frente a los ataques informáticos de software como Pegasus, que se hizo para vigilar a activistas de derechos humanos, abogados y periodistas. Sin embargo, un activista de la privacidad, dice que este modo bloqueo también facilita que un sitio web detecte cuándo alguien lo está usando.

Esto podría provocar que lo que se diseñó para ser una protección contra gobiernos deshonestos, podría haciendo lo contrario. Porque estaría ayudando a identificar a las personas de interés para estas organizaciones. Recuerda que el ‘Modo Bloqueo’ de iPhone se pensó para proteger a personas en contra de software espías. Apple afirma que este modo es una protección opcional extrema que solo debe usarse si cree que puede ser el objetivo de un ataque cibernético altamente sofisticado. Al activarlo, el iPhone no funciona como de manera regular, puesto que las aplicaciones, páginas web y algunas funciones quedarán especialmente limitadas.

Lamentablemente, John Ozbay, director ejecutivo de la empresa centrada en la privacidad Cryptee y activista de la privacidad, descifró que este modo crea un riesgo. Porque no es común que un sitio web no pueda cargar fuentes personalizadas (una medida del ‘modo bloqueo’). Entonces esto indicaría que el visitante de la web estaría usando el ‘modo bloqueo’ de Apple. Lo que confirma que la seguridad de iPhone es vulnerable en este modo.

Lo que debemos entender es que esto no se trata de un error de sistema de seguridad. Si no que es una consecuencia de las medidas de seguridad que Apple no puede evitar. Este no es un problema que preocupe a la mayoría de los usuarios regulares de iPhone porque el modo bloqueo está diseñado para quienes crean que pueden ser objetivos de una ataque cibernético.

Imagen: Priscilla Du Preez en Unsplash