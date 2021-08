Los iPhone escanearan imágenes en búsqueda de abuso infantil

Apple aseguró que en un esfuerzo por prevenir el abuso sexual infantil y la proliferación de este material escaneará los dispositivos de los usuarios en Estados Unidos, bloqueará cuentas si encuentra material de este tipo y alertará a las autoridades. Esto, aunque puede parecer positivo en el esfuerzo de disminuir fotografías y videos compartidos con material sensible y reconocer posibles victimarios, también atenta contra la privacidad de los usuarios, por lo que muchos han hablado en contra de la estrategia.

Inicialmente, Apple explicó que el escaneo solo se haría con los contenidos que se suban a iCloud, el sistema en la nube, y iMessage a través de un sistema de Machine Learning y que se cruzaría con una base de datos de abuso sexual infantil. Adicionalmente, Siri y las búsquedas hechas en el celular alertarían y harían intervenciones cuando se hacen búsquedas identificadas con estos temas.

«Nuestro sistema, NeuralHash, está creado para que no haya intervención humana en el proceso. Solo se escanean fotografías para determinar que no tenga que ver con abuso infantil. Apple no tendría acceso a los mensajes», explicó un vocero de la empresa. En teoría, si el usuario no usa iCloud o envía mensajes con fotos, la funcionalidad no tendría nada que escanear. Finalmente, la foto sería interpretada por la máquina y en caso de identificar material como abuso infantil, sería revisada por un humano.

Por supuesto, organizaciones e instituciones educativas señalaron que detrás de un programa disfrazado de buenas intenciones; Apple estaría poniendo en marcha un sistema de vigilancia a gran escala que podría tener implicaciones graves. «El problema es que no puedes decir que tienes un fuerte sistema de seguridad si esté permite que se haga vigilancia de sus contenidos», explicó Matthew Green, profesor de criptografía y experto en seguridad de la Universidad Johns Hopkins, al portal The Hacker News.

Otras empresas escanean imágenes en búsqueda de material que pueda ser identificado como abuso infantil. Por ejemplo, las imágenes que adjuntamos en nuestros correos. Sin embargo, la propuesta de Apple supera ciertos límites de la privacidad de los usuarios; además, es una propuesta para acceder a material de los usuarios con la excusa de tener razones éticas y ese es un ladrillo que no es fácil de tragar.

Por ahora, Apple aseguró que usaría esta estrategia en Estados Unidos. Sin embargo, no es un tema pequeño que podamos ignorar en otros países donde Apple sigue siendo uno de los principales actores del mercado.

Imagen: Rawpixel en Freepik.