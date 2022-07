Google permitirá que la policía acceda a tus videos sin una orden judicial

Aunque por ley no es obligatorio que las compañías le den acceso a la información privada de sus usuarios sin una orden judicial, Google permitirá a la policía que registre las cámaras de tu casa aun cuando no tengan un documento oficial. Es decir, no es como que un policía le diga a Google “necesito los datos de x persona” y se los entreguen inmediatamente, deberán demostrar que se trata de un caso de emergencia para ello.

Pero Google no es la primera compañía que permite dicho acceso, a principios de mes supimos que Amazon brindaría acceso a la policía aun sin orden judicial. Ahora, revisando la política de privacidad de Google nos encontramos con que tienen una excepción similar a la de Amazon. Dicho así, las fuerzas públicas podrán acceder a los datos de sus productos Nest; de hecho, podrán acceder a cualquier otro dato que almacena Google de ti, siempre y cuando se trate de una situación de “emergencia”.

Sobre las “solicitudes de información en emergencias” la compañía sostiene que: “Si creemos razonablemente que podemos evitar que alguien muera o sufra daños físicos graves, podemos proporcionar información a una agencia gubernamental, por ejemplo, en el caso de amenazas de bomba, tiroteos en escuelas, secuestros, prevención de suicidios y casos de personas desaparecidas. Todavía consideramos estas solicitudes a la luz de las leyes aplicables y nuestras políticas”.

Tal y como informan en The Verge, Amazon reveló que a principios de julio, ya habían cumplido con 11 solicitudes de este tipo en lo corrido del año. Por su parte, Google no ha incluido información sobre las solicitudes “de emergencia” en su informe de transparencia. No obstante, CNET argumentó que un portavoz anónimo de Nest comentó al medio que Google intenta avisar a sus usuarios que proporcionarán sus datos personales a la fuerza pública. Sin embargo, en casos de emergencia, la compañía anunciará hasta que “la emergencia haya pasado”.

