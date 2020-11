Estos celulares Android no podrán visitar sitios web en 2021

Los celulares con Android 7,1 (Nougat) o anterior a este no podrán ingresar a sitios web seguros. Específicamente, a aquellos con certificados SSL o TLS a partir de septiembre de 2021. Esto no debería preocupar a muchos, ya que Nougat fue presentado en 2016, pero la realidad es que, según datos de Statista, Android 6 sigue siendo la segunda versión más usada hasta julio de este año.Para estas personas, que no han actualizado sus teléfonos o que cuentan con un terminal antiguo y ya no las reciben, será prácticamente imposible visitar sitios web, en teoría aquellos que tienen https en su URL. De hecho, de acuerdo con Znet, tendrán dos problemas un mensaje de error que pedirá la confirmación del usuario para ingresar al sitio o no podrá visitarlo sin importar cuantos intentos haga.

Es importante resaltar que desde el año pasado cualquier celular con Android 7 o anterior no recibe actualizaciones de seguridad.

Esto es causado por la expiración de un certificado que permitía que los terminales con estos sistemas operativos pudieran ingresar sin problema. Uno de los consejos del portal estadounidense es instalar Mozilla Firefox que aún tiene soporte para Android 5.0 y funciona con sus propios certificados.

Imagen: Kyle Glenn (Vía Unsplash).