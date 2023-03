Deepfake pornográfico: una (horrible) práctica que Facebook está impulsando

La pesadilla de no saber lo que es real se ha apoderado del mayor temor de los internautas: que su cara aparezca en un video pornográfico. Esta práctica no es del todo nueva, desde hace varios años existen cientos de aplicaciones y sitios web que permiten realizar “Deepfake” (ultrafalso). Vamos, que esto no es del todo malo, como la mayoría de recursos tecnológicos como la Inteligencia Artificial (AI), depende del uso que se le dé.

Lamentablemente, algunos han optado por crear videos pornográficos con la cara de otras personas, especialmente, mujeres. Lo más problemático de la situación es que las redes sociales están funcionando como una ventana para darle más visibilidad a este tipo de contenido. Recientemente, apareció en Facebook un anucio de una aplicación donde se pueden realizar este tipo de ediciones.

“Me encontré con este anuncio ayer y wow, ¿en serio?, se lee en el tuit publicado por la periodista Lauren Barton el lunes 6 de marzo. En él, se muestra un pantallazo de un anuncio en Facebook donde se ve un video con la actriz Emma Watson. La actriz se inclina mientras mira a la persona que la filma, luego la cámara se corta antes de que las cosas vayan más lejos. Aunque el contenido no muestra ninguna imagen explícita, no hay duda de que se trata de un montaje pornográfico.

i got this ad yesterday and wow what the hell pic.twitter.com/smGiR3MfMb — lauren (@laurenbarton03) March 6, 2023

El anuncio, que también cuenta con una foto de la actriz cuando aún era menor de edad, estuvo visible durante varios días en Facebook e Instagram. El anuncio promociona FaceMega, una aplicación que te permite importar la cara de cualquier persona y aplicarla a diferentes plantillas de video. Según una reciente investigación de NBC, durante el fin de semana se emitieron nada menos que 230 anuncios de este tipo en las redes sociales de Meta.

De hecho, en las últimas semanas, los analistas han notado un importante incremento en el tráfico a los sitios que alojan este tipo de videos, los cuales han sido realizados sin el consentimiento de las personas cuyos rostros son usados allí. Aunque la mayoría de contenido de “deepfake” pornográfico se realiza con celebridades, hay algunas personas de a pie que han informado haber visto su cara en estos sitios.

En todo caso, aunque aplicaciones como FaceMega, que están dedicadas a brindar servicios de deepfake, no promocionan precisamente los videos pornográficos, hacen una clara alusión que carecen de sutiliza, como el de Emma Watson. De hecho, un informe de 2019 estimó la proporción de montajes pornográficos en el mundo del deepfake en un 96%.

Imagen: Unsplash