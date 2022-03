¿Zelenski se rindió en video? El deepfake que Meta tuvo que eliminar de sus redes

Fotos descontextualizadas; imágenes que hacen parte de otros conflictos, de otros países, en otros años. La guerra que se vive en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y que hasta la fecha ha dejado al menos 15.000 muertos, no es igual a las demás. Internet está en el medio y al alcance de todos para cualquier fin; y mientras avanzan los acercamientos diplomáticos entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski para buscar una salida al conflicto, los ataques físicos por parte de Rusia no cesan y los virtuales tampoco. Esta vez un video falso, hecho con inteligencia artificial, muestra al presidente ucraniano haciendo un supuesto llamado de rendición a sus tropas. La publicación calificada de ‘deepfake’ fue retirada de varias redes sociales.

Si bien el deepfake que comenzó a circular por la red el pasado miércoles 16 de marzo no es de excelente calidad, para el director del programa de la organización de derechos humanos WITNESS, Sam Gregory, sí representa un riesgo de desinformación y confusión, ya que en otros escenarios menos delicados, los deepfakes han servido para engañar e iniciar discusiones distractoras sobre la autenticidad o no de los mismos.

Gregory, quien dio su apreciación para el Daily Dot, sostiene que este video podía ser el primer deepfake de «alto nivel» creado por hackers rusos en el conflicto de Ucrania.

Ante el riesgo que significaba el video falso, que pudo haberse hecho viral como lo han hecho en el pasado otros deepfakes de parodias en donde se muestran a presidentes cantando o bailando, compañías como Twitter y Meta aseguraron que ya eliminaron el material de sus plataformas.

1/ Earlier today, our teams identified and removed a deepfake video claiming to show President Zelensky issuing a statement he never did. It appeared on a reportedly compromised website and then started showing across the internet.

En el caso de Meta, Nathaniel Gleicher, el jefe de política de seguridad de la compañía, explicó que el contenido violaba las reglas de sus plataformas contra los «medios manipulados», ya que en el video en mención se usa la imagen de una figura pública a la que se le atribuye un mensaje que en realidad nunca dijo.

El deepfake, en donde se ve al presidente de Ucrania con su representativa camiseta verde militar en un escenario que emula una rueda de prensa presidencial, apareció por primera vez el miércoles en el medio de comunicación ucraniano, Segodnya. Como respuesta a la estrategia (que no es nueva para Zelenski, pues su gobierno ya ha denunciado con frecuencia las prácticas virtuales de desinformación ejecutadas desde Rusia) el mandatario decidió publicar un video a través de Telegram en donde desmintió la supuesta rendición. Además aseguró que quienes debían deponer las armas eran las tropas rusas, a quienes invitó a «irse a casa», pues Ucrania «seguirá defendiendo su tierra, sus hijos y sus familias».

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

«If I can offer someone to lay down their arms, it’s the Russian military.Go home.Because we’re home. We are defending our land, our children & our families.» pic.twitter.com/TiICf3Z5Te

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022