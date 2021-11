¡Ojo! Esta versión modificada de WhatsApp puede poner en riesgo tu celular

El aspecto de WhatsApp tiene pocas diferencias en iOS y en Android. Sin embargo, la aplicación de Meta no cuenta por ahora con ninguna función que te permita cambiar su diseño. A pesar de esto, una aplicación modificada del servicio de mensajería promete mantener la estética de su versión para iOS en celulares con sistema operativo Android. Este archivo (que no es oficial), está tomando fuerza en las descargas de APKs; no obstante, ejecutarlo en tu teléfono puede comprometer tanto a tu dispositivo como a tu cuenta de WhatsApp, pues corre el riesgo de ser bloqueada.

La aplicación alternativa se ofrece bajo el nombre de ‘Fouad Whastapp iOS’ y está diseña por MB Mods: una empresa de desarrolladores que aseguran estar ubicados en San Francisco, California, en una dirección inexistente. La app que además está catalogada de «maliciosa» por el portal de evaluación, Virus Total, estaría basada en la última versión de GBWhatsApp de FouadMODS.

No obstante, para descargarla es necesario ingresar a una página web que, aunque intenta aparentar ser fiable (porque cuenta con botones que te deberían dirigir a secciones como las de ‘preguntas frecuentes’, o ‘políticas de privacidad’ o ‘soporte’), es completamente engañosa. Ninguno de sus botones lleva a ningún sitio, a excepción de dos: el de las redes sociales de la supuesta empresa y el de la descarga de la versión prometida y modificada de WhatsApp. El primero te dirige a un sitio web infectado, mientras que el segundo (pese a que instala una app que te pide cuya interfaz es similar a la del iPhone) ejecuta también un malware.

De acuerdo a Xataca, además de lo anterior, una vez descargada, la app también pide permiso para la instalación de otros archivos que abren la puerta a cualquier tipo de software dañino. Por eso te recordamos descargar únicamente actualizaciones y aplicaciones que estén certificadas por las tiendas oficiales de tu sistema operativo como Google PlayStore y App Store. Lo anterior es esencial para mantener la seguridad de tu dispositivo y la privacidad de tus datos.

Imágenes: Pixabay