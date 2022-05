Twitter no dejará que Musk altere las condiciones de compra de la compañía

El pasado 25 de abril Elon Musk y Twitter llegaron al acuerdo de compra de la red social por US$ 44.000 millones; entonces cada una de las acciones de la compañía tenía un valor aproximado de US$ 54,20. Sin embargo, a varias semanas de ese suceso, las cosas han cambiado un poco. Las acciones de Twitter se cotizan hoy a US$ 37,44 y Elon Musk dijo a principios de la semana en una conferencia en Miami que renegociar la compra un precio más bajo «no estaba fuera de discusión».

Las palabras del magnate llegaron luego de que él mismo diera días antes un ultimátum a la plataforma al asegurar que el porcentaje de cuentas de spam estimado por Twitter podría llegar al 20 % y no al 5 % como aseguró el CEO de la empresa, Parag Agrawal, y que, por lo tanto, hasta no ver los reportes oficiales, «el trato no podía avanzar».

Pese a la aparente amenaza, y teniendo en cuenta tanto las molestias del empresario, como la caída en el valor de las acciones de la plataforma, en Twitter no opinan lo mismo que Musk sobre una posible renegociación del precio de la red social. La postura de la compañía quedo clara en un documento que la junta directiva radicó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC) un día después de las declaraciones del empresario, en donde Twitter asegura estar «comprometida en cerrar la negociación en el valor que se acordó al momento de aceptar la oferta de Musk, tan pronto como sea posible».

Te puede interesar: Lo que Elon Musk no puede publicar ahora que Twitter aceptó su oferta

El acuerdo de compra estará abierto hasta las 05:00 p.m del próximo 24 de octubre, aunque cuenta con la oportunidad de extender el plazo a seis meses en el caso en el que el Musk o Twitter requieran más tiempo para cumplir con ciertas condiciones legales. Sin embargo, dentro de las cláusulas se contempla una penalidad y que se cobrará a la parte que decida romper las condiciones y el valor original del negocio. Esto quiere decir que, quien incumpla alguno de los puntos del documento deberá pagar una suma de US$1.000 millones y podría incluso ser demandado por la otra parte.

Imágenes: Archivo