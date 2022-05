¿El acuerdo de compra de Twitter está muerto para Elon Musk?

La compra de Twitter por parte de Elon Musk parece tambalear. Luego de que el empresario suspendiera el acuerdo «hasta no saber con exactitud cuántos bots de spam hay en la plataforma» y de que el CEO actual de la red social, Parag Agrawal, explicara en un hilo que este tipo de cuentas representan en la actualidad «menos del 5 % de los usuarios activos diarios monetizables», el hombre más rico del mundo se niega a cerrar el trato hasta que Twitter no presente los datos que respaldan el cálculo de Agrawal.

Ya Musk había expresado su incredulidad ante el porcentaje entregado por el CEO de la plataforma con un emoji de heces que compartió a modo de respuesta a la publicación de Agrawal. Sin embargo, en un trino publicado en la madrugada del 17 de mayo, el magnate dio un ultimátum al asegurar que el porcentaje entregado podría ser «hasta cuatro veces mayor» que el estimado por la compañía y que, debido a que su director «se había negado» a entregar los reportes que confirman que, en efecto, menos del 5 % de las cuentas en Twitter son bots de de spam, «el trato no podía avanzar».

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022