¿Por qué Square, la compañía de Jack Dorsey, ahora se llama Block?

Jack Dorsey, quien hasta hace pocos días fue el CEO de Twitter, es conocido no solo por ser el cofundador de esa red social, sino porque también creó Square: una plataforma de soluciones financieras que ofrece servicios que van desde los pagos móviles, hasta la integración de todo un sistema que permite administrar los recursos de cualquier persona, empresa o emprendimiento. Pues bien, Dorsey anunció el miércoles pasado, que su compañía cambiará de nombre a Block. Eso sí: al mejor estilo de Facebook-Meta, el cambio no afectará el nombre original de la plataforma.

De acuerdo a un comunicado emitido por la empresa, la decisión se tomó de cara a su intención de expandir las líneas de negocio de la fintech sin limitarla únicamente a los servicios de Square. Lo que quiere decir que Block será el nombre corporativo de la casa matriz que, además de ese, ofrecerá otros desarrollos como la aplicación de música en streaming, Tidal; Cash App; y una plataforma centrada en Bitcoin llamada TBD.

BITCOIN, come unto me,

I hear you whispering, calling me,

Buzzing, against my ears, through fibre optic,

Borne on electromagnetic waves,

You are sounding, calling,

Through the ether, the internet,

Consciousness arising,

The future arising,

— TBD (@TBD54566975) October 7, 2021