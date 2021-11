Twitter le sonríe a la descentralización formando un equipo dedicado al blockchain

Cada vez son más las compañías tecnológicas que comienzan a relacionarse con sistemas de pagos descentralizados (es decir, esos que no dependen de gobiernos o instituciones, sino de las matemáticas y de Internet). Twitter es una de ellas y eso responde, en gran parte, a que Jack Dorsey, su CEO, es abiertamente fanático de Bitcoin.

Hoy se conoció que la red social quiere continuar explorando la tecnología del blockchain (esa especie de lista en la que se registra cada transacción realizada en criptomonedas), anunciando la creación de un equipo dedicado exclusivamente a investigar las formas en las que Twitter puede crecer y hacer parte de este apetecido ecosistema virtual. El grupo se llama ‘Twitter Crypto’ y lo liderará Tess Rinearson: una ingeniera experta en criptomonedas y en el desarrollo de infraestructuras de blockchain.

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq

— Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021