¿Por qué el CEO de Google quiere cancelar los negocios con Elon Musk?

Una de las desventajas de ser el hombre más rico del mundo es que tu vida privada no es para nada privada. Elon Musk nuevamente está en el ojo del huracán luego de que The Wall Street Journal publicara un informe donde argumentaban que Nicole Shanahan le había sido infiel a Sergey Brin, CEO de Google, con Musk en diciembre del año pasado. Este hecho además generó asombro, pues siempre se ha sabido que ambos ejecutivos son muy buenos amigos desde hace varios años.

De hecho, el portal menciona que Brin tomó la decisión de retirarse de todos los negocios en los que esté vinculado con Musk. Entre algunos de los acuerdos en peligro se encuentra Tesla, a la que inyectó dinero en sus inicios Brin, convirtiéndose en uno de los primeros inversionistas. Una vez se conoció el supuesto romance entre Shanahan y Musk, se informó también que Brin estaba pensando en vender sus acciones de Tesla. De ser así, el CEO de Google podría obtener hasta $100 millones de dólares por su venta.

Por otro lado, El proyecto espacial que hay entre SpaceX y Google también queda en el limbo, el cual inició apenas en mayo del año pasado. Hasta el momento, no se conoce algún otro negocio entre Musk y Brin. No obstante, tal y como comentan en The Wall Street Journal, aún no sabemos cuán «grandes son esas inversiones, o si ha habido alguna venta».

Ante la acusación de infidelidad, el CEO de SpaceX usó su mejor arma: Twitter, donde negó haber tenido un romance con Shanahan. «Esto es una mierda total. ¡Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche! Solo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con muchas otras personas alrededor. Nada romántico», tuiteó Musk.

Lo cierto es que este es apenas uno de los tantos líos “sexuales” en los que está involucrado el CEO de Tesla. En mayo del año en curso una azafata denunció al magnate por acoso sexual o cuando fue acusado de involucrarse sexualmente con Amber Heard, ex esposa de Johnny Depp. A estos dilemas también se suman los problemas legales, como la cancelación de la compra de Twitter, por mencionar alguno.

