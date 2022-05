Azafata denuncia acoso sexual por parte de Elon Musk

Semana tras semana el multimillonario Elon Musk es noticia; lamentablemente, esta vez las noticias no son alentadoras. Musk se encuentra en el ojo del huracán luego de que Business Insider revelara que el multimillonario se encuentra envuelto en un escándalo de acoso sexual hacia una azafata, quien además fue sobornada para que no comentara lo sucedido.

Con el fin de silenciar a la azafata, SpaceX la empresa de la que es dueño Musk, pagó unos $250 mil dólares en el 2018. Recientemente, el magnate publicó a través de su cuenta de Twitter que había sido notificado con que estaba siendo objetivo de ataques políticos; debido a esto, muchos afirman que esta es solo una estrategia de Musk para desviar la mirada del escándalo sexual en el que está involucrado.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022