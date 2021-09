¿Por qué aumentaron los SMS durante la pandemia? Y ¿por qué deberías usarlos?

Durante la pandemia muchas de nuestras dinámicas cambiaron. Tuvimos que aprender a trabajar desde nuestra casa, reconectar con nuestra familia y acostumbrarnos a estar 24 horas con las mismas personas. La forma como las marcas se conectan con sus clientes, también. Además de conectar con ellos en un ya sobrecargado mundo digital, necesitaban decirles: «Aquí seguimos y tenemos maneras de hacerte llegar nuestros productos». Para esto, tomó nuevo aire un viejo y conocido canal de comunicación digital masiva, los mensajes de texto (SMS).

Los colombianos siguieron comprando durante la cuarentena, pero lo hicieron por Internet, redes sociales, y canales digitales. Por un lado, muchas personas prefirieron comprar sus mercados usando las aplicaciones de domicilios. De hecho, este segmento tuvo un crecimiento del 10,7 % de acuerdo con el informe Consumer Insights. Por otro, al estar más tiempo en la casa, los consumidores optaron por adecuar sus espacios personales: desde comprar electrodomésticos hasta el diseño de su hogar. Esto ayudó a impulsar las ventas online y logró impulsar en Colombia, un país que ya de por sí estaba en los primeros puestos de comercio electrónico en Latinoamérica, este tipo de ventas en un 9,9 % según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCEC).

Con más consumidores comprando desde sus celulares, los SMS se convirtieron en la herramienta perfecta para el ecommerce, no sólo porque las personas que no tienen presencia digital pueden recibirlos (no se necesita tener datos, conexión a wifi o tener smartphone), sino porque de acuerdo con cifras de Pymnts, estos tienen hasta seis y ocho veces mejores posibilidades de engagement que los correos electrónicos. Además, pueden usarse con las mismas intenciones que el email marketing: ofrecer descuentos, comunicar disponibilidad, promover la tienda digital e inclusive hacer encuestas.

¿A quién le llega un SMS?

De acuerdo con el MinTIC, más del 80 % de la población colombiana posee un smartphone y, con el celular sin Internet, superamos el 95 % de penetración de teléfonos en la población nacional. Así mismo, algunos estudios aseguran que el 98 % de SMS son leídos –90 % de éstos en tres minutos después de ser recibidos–. “Esta herramienta siempre estuvo allí, pero debido al auge de las redes sociales y de WhatsApp nos olvidamos de ella. Hay una nostalgia por los mensajes de texto y una sensación de cercanía cuando los recibimos; no competimos por espacio en la bandeja de entrada o con el sinnúmero de otras conversaciones que se tienen por WhatsApp, lo que se traduce en menos probabilidades de ser borrados sin que los revisen”, resalta Sergio Bonilla, director de Sigma Móvil, plataforma para automatizar estrategias de marketing digital.

El experto recomienda aprovechar los SMS con textos cortos, que pueden ir acompañados de enlaces, para contarle a los clientes sobre ofertas, nuevos productos y noticias importantes de la empresa. “El llamado a la acción o CTA debe ser claro y conciso. Hay que sacarles provecho a los 160 caracteres de un SMS y ser lo más concreto posible”, resalta Bonilla. Pero es importante no exagerar. Enviar más de un mensaje al día puede ser contraproducente, por lo que es importante saberlos utilizar. Además, resalta que si tenemos su número telefónico en nuestra base de datos es porque muy seguramente el consumidor mostró algún tipo de interés en la marca, “no es, o no debería ser, como mandar una flecha al aire, esperando que caiga en el blanco”.

Aunque ya muchos colombianos no están encerrados en sus casas con estrictas reglas, los SMS siguen mostrando eficacia, por lo que no es tarde para empezar a usarlos. Una estrategia que unifique SMS, publicaciones en redes sociales y campañas de email marketing puede ser la clave que ayude a crecer tu negocio.

Imagen: Stories en Freepik.