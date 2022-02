Pelea por el espacio: los satélites de Elon Musk están incomodando a los astrónomos

Para Elon Musk enviar satélites a la primera línea de nuestra órbita es relativamente “económico”. La razón no es tanto porque el empresario sea multimillonario, sino porque al reutilizar la mayoría de las partes de sus cohetes Falcon 9, que son los que se encargan de transportarlos, los costos bajan considerablemente. Tan es así, que el vehículo, que ya ha hecho alrededor de 111 misiones exitosas, sea de gran utilidad, incluso, para el transporte de elementos de la NASA.

Lo anterior ha permitido que Musk ya haya puesto una flota de 2.000 satélites de Starlink en órbita baja. Sin embargo, los planes del australiano no terminan allí. A través de su cuenta de Twitter, el creador de Tesla aseguró que, durante el 2022, buscará enviar una vez por semana al Falcon 9 al espacio con el fin de lanzar una tanda mayor de satélites. Esto para permitirle llegar a los 12.000 que tiene en mente. Eso está muy bien para los cientos de usuarios del internet satelital del magnate, pero quienes no están muy contentos con semejante despliegue son los astrónomos.

If things go well, Falcon will launch about once a week on average in 2022, delivering ~2/3 of all Earth payload to orbit

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2022