PayPal cobrará cuota a cuentas inactivas en Europa

Paypal anunció a sus usuarios europeos que empezará a cobrar una cuota anual por aquellas cuentas abiertas pero que no sean usadas en un espacio de tiempo prolongado. Por ahora, las condiciones en Colombia no tienen ningún cambio respecto a este tema.

Los usuarios que hacen uso frecuente de la cuenta de PayPal no verán ningún cambio; mientras que aquellos que no la usen para recibir dinero o enviar, pero aún la tengan activa, tendrán que realizar un pago de $12 euros anuales. No usarla, también implica hacer pagos, pero no entrar a la plataforma o usar sus otras herramientas, aclara el documento.

Así mismo, se cobrarán $14 euros por las disputas que escalonen directamente a PayPal entre comprador y vendedor. Esto quiere decir que si las dos partes no llegan a un acuerdo y alguna decide poner en conocimiento a la empresa para que tome medidas, esta cobrará un dinero por hacerlo.

En caso de que tengas una cuenta en Europa de PayPal y no la hayas usado en más de 12 meses, es recomendable que la cierres. Pero antes de desactivarla, asegúrate de desvincular cualquier cuenta bancaria o tarjeta para mayor seguridad. Si por alguna razón necesitas mantenerla abierta, es recomendable que hagas alguna transacción directamente en la plataforma para evitar el cobro.

Imagen: PayPal.