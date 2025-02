Los latinos no son solo empleados en Estados Unidos, también han creado empresas: así es cómo han emprendido en el país

En Estados Unidos, la comunidad de latinos siempre ha sido vista como la población adecuada para realizar los trabajos operarios. Sin embargo, en los últimos tiempos ha dejado de ser percibida únicamente como fuerza laboral para consolidarse como un motor vital del emprendimiento. Así es como también los latinos han emprendido en el país liderado hoy por Donald Trump.

Si bien tradicionalmente se los ha visto en roles de empleados en diversos sectores, hoy en día cada vez más latinos apuestan por crear y gestionar sus propios negocios, generando innovación y empleo. Este fenómeno no solo fortalece la economía, sino que también redefine la imagen y el rol de la comunidad en el país.

Según el informe de McKinsey, The Economic State of Latinos in the U.S., la población latina en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando aproximadamente 62 millones de personas, lo que representa entre el 18 y 19% del total de la población. Se proyecta que esta cifra suba hasta cerca del 21% para 2030… si Donald Trump “lo permite”. Este crecimiento demográfico viene acompañado de un aumento significativo en el poder adquisitivo, que pasó de 1.7 billones de dólares en 2020 a una proyección de 2.5 billones de dólares para 2024.

Desde los bulliciosos centros urbanos hasta las pequeñas ciudades de todo Estados Unidos, el poder económico y el potencial comercial de las comunidades latinas son inmensos. El 19% de la población estadounidense se identifica como latina o hispana. Además, los propietarios de pequeñas empresas latinas tienden a ser más jóvenes, lo que implica un gran potencial de crecimiento y consolidación en el mercado.

Los latinos están liderando el emprendimiento en EE.UU.

Los datos no dejan dudas: los latinos están creando más empresas per cápita que cualquier otro grupo racial o étnico en EE.UU. En 2023, fundaron el 36% de las nuevas empresas en el país, casi el doble de su representación en la población general. Además, el 99% de las empresas propiedad de latinos son pequeñas empresas, lo que refleja su rol en la base económica del país.

Un caso emblemático es el de Miami, una ciudad donde los empresarios latinos han florecido. El 47% de la población de la ciudad es latina y poseen el 27% de las pequeñas empresas locales. No solo eso, sino que las empresas de propiedad latina en Miami generan más ingresos por empleado que las empresas no latinas. Esto demuestra que, cuando se dan las condiciones adecuadas, el emprendimiento latino es altamente competitivo.

¿Qué se necesita para emprender en EE.UU. siendo latino?

Aunque el crecimiento del emprendimiento latino es evidente, también existen barreras significativas. Entre los principales desafíos se encuentran:

Acceso a financiación : aunque cada vez más empresarios latinos solicitan crédito, el 50% de las pequeñas empresas latinas aún enfrenta dificultades para obtener financiamiento bancario. Sin embargo, en 2023, las empresas latinas representaron el 15% de las solicitudes de crédito , un aumento del 12% en comparación con 2022.

Ecosistemas de apoyo : las ciudades con fuertes redes de empresarios latinos, como Los Ángeles, Houston y Nueva York, han mostrado un crecimiento más rápido en negocios propiedad de latinos.

Nivel educativo : aunque la educación ha mejorado, el 40% de los propietarios latinos de pequeñas empresas tiene estudios universitarios, en comparación con el 55% de los empresarios blancos no latinos. Esto afecta el acceso a industrias más rentables.

El futuro del emprendimiento latino

A pesar de los desafíos, el potencial de crecimiento es enorme. Según estimaciones de McKinsey, si se crean las condiciones adecuadas, los empresarios latinos podrían establecer 600.000 nuevas empresas, generando 1.2 billones de dólares en ingresos y creando entre 5 y 6 millones de empleos en las próximas décadas.

Para lograr este crecimiento, es fundamental mejorar el acceso a financiamiento, desarrollar redes de apoyo empresarial y fortalecer la educación en la comunidad latina. Con estos elementos en su lugar, los latinos no solo seguirán siendo una parte clave de la economía estadounidense, sino que liderarán su transformación.

Imagen: Los Muertos Crew- latinos en Estados Unidos