La unión entre Bethesda y Microsoft ya fue aprobada

En septiembre del año pasado, Microsoft confirmó que había cerrado negociaciones con Bethesda por $7.5 mil millones de dólares. Pero estas compras no son definitivas hasta que las comisiones reguladoras de diferentes países verifican que la unión de las empresas no representa un problema para la competencia en el mercado ni serán uniones que se convertirán en monopolios. Esto quiere decir, que Bethesda no es de Microsoft, sin importar cuantos papeles firmen hasta obtener todos los permisos. Esta semana, la Unión Europea aceptó la compra de la empresa y aseguró que no vio problemas en la adquisición, ni considera que será un problema para la competencia debido a la limitada posición de ambas en el mercado y la fuerte presencia de otros competidores en los canales de distribución de videojuegos, informó el portal CNET.

En Estados Unidos la unión fue aceptada por la Comisión de Valores el pasado cuatro de marzo. Lo que significa que la Microsoft y Bethesda son libres para continuar con la unión de la cual los jugadores de Xbox se verán beneficiados. «Entonces, ¿por qué el cambio? Porque nos permite hacer juegos aún mejores en el futuro. Microsoft es un socio increíble y ofrece acceso a recursos que nos convertirán en mejores editores y desarrolladores. Creemos que eso significa mejores juegos para que juegues. En pocas palabras, creemos que el cambio es una parte importante para mejorar. Creemos en esforzarnos por ser mejores. Innovar. Crecer», fueron las palabras de Bethesda cuando confirmó la venta a Microsoft.

Imagen: Bethesda.