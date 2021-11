La empresa que no es de Zuckerberg, pero también se llama Meta

El 28 de octubre Mark Zuckerberg le dio a conocer al mundo el nuevo nombre del holding que agrupa los servicios de Facebook, Instagram, Whatsapp y Horizon. Desde entonces, el gigante tecnológico dejó de llamarse Facebook. Lo que varios al parecer desconocían es que, desde agosto de 2021, una empresa de Arizona ya se encontraba en el proceso de registrar ‘Meta’ como la palabra clave de su marca y esta coincide con el nombre bajo el cual el magnate rebautizó su compañía.

La empresa se llama Meta PC y, según varios medios de comunicación, se dedica a la venta de software, de equipos y accesorios electrónicos desde hace más de un año. A noviembre de 2021, el registro que ya lleva dos meses en trámite aún no se ha completado, por lo que desconocen si a ambas empresas se les permitirá el uso de la misma palabra clave, o si alguna de las dos se quedará de forma exclusiva con ella.

Los fundadores de la empresa, Joe Darger y Zack Shutt, le aseguraron a TMZ que, aunque hasta ahora se han tomado el asunto con gracia, no están dispuestos a renunciar al dominio de la palabra ‘Meta’. Sin embargo, en caso de tener que cederla a la compañía de Zuckerberg, sostienen que estarían abiertos a negociarla por un mínimo de $US20 millones. El valor responde a que «tendrían que correr con altos costos para cambiar la identidad de marca de toda la empresa».

Aunque lo más probable es que el holding tecnológico se termine apoderando de la palabra clave, el episodio le ha traído a Meta PC un aumento de seguidores en sus distintas redes sociales de hasta un 5000 %.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021