Google paga a los medios australianos por aparecer en las búsquedas

El gobierno australiano decidió que Google y Facebook debería pagarles una tarifa a los medios de este país por aparecer en las búsquedas de los usuarios. Google decidió adelantarse a que se confirmara la ley y presentó ‘News Showcase’ como una nueva forma de mostrar las noticias con 25 medios aliados.

De acuerdo con el gobierno australiano, esta es una forma de darles a uno de los sectores más afectados por la publicidad digital. Mientras que Google y Facebook tienen ingresos de $4.000 millones de dólares anuales en este país por este servicio, los medios aseguran que para ellos ha caído un 75 %.

Google, inicialmente, aseguró que esta nueva legislación sería imposible llevarla a cabo y que prefería bloquear su servicio del buscador en Australia. Sin embargo, parece que sí tenía distintas soluciones que tenía en mente con anterioridad. La empresa presentó una nueva propuesta con siete medios aliados, aunque los términos de pago y cómo funcionará no son públicos. Reuters explica que la empresa seguirá trabajando para incluir otros medios.

También te puede interesar: Google amenaza con dejar de funcionar en Australia.

Por su parte, un vocero de Nine, uno de los conglomerados de medios más importante de Australia, aseguró que no negociará con la empresa hasta que esté listo el decreto. «El acuerdo tiene que ser en sus termino y es una dinámica en la que no participaremos. Vamos a esperar a la legislación porque sabemos que será una manera justa de asegurar un pago justo por nuestro contenido», aseguró un vocero al diario The Guardian.

Por ahora, solo Google y Facebook deberán pagar a los medios, pero el gobierno australiano puede decidir qué plataformas entrarán en esta legislación o sacarlas sin necesidad de hacer cambios al documento. YouTube no tendrá que pagarles a los medios por mostrar su contenido.

Imagen: Simon (Vía Pixabay).