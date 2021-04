Espaçolaser, la empresa de depilación láser llega a Colombia

Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina en consumo de cosméticos con 1.0 % per cápita, con esto en mente, Espaçolaser, la empresa brasilera de depilación láser invirtió $300.000 dólares para operar en el país, bajo su propio modelo de negocio.

La empresa fue la primera del sector de la belleza en cotizar en la bolsa en Brasil, más del 96 % de la plantilla de trabajadores son mujeres y fue reconocida por The Great Place to Work como una de las mejores empresas brasileñas para que las mujeres trabajen. «Como parte de nuestro plan de crecimiento esperamos abrir sedes en distintas ciudades del país. Le apostamos a seguir siendo una empresa exitosa y reconocida por sus altos estándares de calidad, no solo entre las mujeres, sino también en el público masculino. De hecho, en la actualidad el 12 % de nuestros clientes en Colombia son hombres”, agregó Ygor Moura, presidente del Consejo de Administración y Socio Fundador de Espaçolaser.

La historia de Espaçolaser

La cadena cuenta con 16 años de operación, más de 590 sedes entre Brasil y Argentina y dos millones de clientes atendidos. «Entendemos que el autocuidado es un hábito fuerte en el país. Queremos que los colombianos conozcan nuestra tecnología exclusiva: la máquina GentleMax Pro Candela que permite la combinación de tecnologías Alejandrita y ND-YAG en un solo dispositivo; asimismo, contamos con nuestro gas criogénico el cual se utiliza para enfriar la zona antes de recibir el láser, haciendo el tratamiento más cómodo», resaltó Paulo Morais, CEO y socio fundador de Espaçolaser.

Imagen: Senivpetro en Freepik.