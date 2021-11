¿Es el logo de Meta un plagio?

Continúan las discusiones alrededor del «rebranding» de la casa matriz de Instagram. Las opiniones se mueven entre las de quienes comienzan a relacionar el nombre ‘Meta’ con el ambicioso proyecto del metaverso, entre las de quienes aún entienden poco o nada del asunto, y entre las de quienes consideran que el cambio de nombre de Facebook es un movimiento del magnate para que muchos dejen de asociar su compañía con el uso indebido de datos.

Ejecutivos de la empresa de Zuckerberg aseguran que el cambio de su nombre a Meta es una decisión que se planeó mucho antes de que se conociera la información de los ‘Facebook Papers’. Sin embargo, (y a pesar de que niegan que el nuevo nombre haga parte de una improvisada estrategia reputacional) ya son dos las compañías que reclaman como propios los derechos de algunos elementos de la nueva identidad gráfica del gigante tecnológico. Esta vez es en Alemania donde levantan la mano.

Se trata de M-sense Migräne, una startup ubicada en Berlín encargada de desarrollar una aplicación dedicada al tratamiento médico de migrañas bajo prescripción y cuyo isotipo (una especie de ‘M’ en 3D y alargada) es muy similar al de Meta, pero sobre color verde.

De acuerdo a la información que el holding tecnológico ha compartido sobre su diseño, el nuevo logo «es un bucle continuo que funciona a la perfección entre contextos 2D y 3D» y «está diseñado para ser experimentado desde diferentes perspectivas e interactuar con él. Puede parecerse a una M de Meta y, a veces, también al símbolo de infinito, que representa horizontes sin fin en el metaverso”.

Según el medio tecnológico Gründerszene, el dueño de la compañía, Markus Dahlem, se habría dado cuenta de la similitud en el diseño de ambas marcas el pasado viernes 29 de octubre, cuando uno de los inversionistas de la app le envió una fotografía del logotipo de Meta y le preguntó si M-sense había hecho el registro del suyo. «Inmediatamente me quedó claro que nuestra identidad de marca estaba prácticamente en la basura (…) A excepción del color, apenas se aprecia diferencia «, sostuvo Dahlem, quien es médico y doctor en física.

We are very honoured that @facebook felt inspired by the logo of our migraine app – maybe they’ll get inspired by our data privacy procedures as well 👀 🤓

#dataprivacy #meta #facebook pic.twitter.com/QY7cota36r

— M-sense Migräne (@msense_app) October 29, 2021