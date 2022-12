Elon Musk vendió $3.500 millones de dólares en acciones de Tesla

Parece que Elon Musk, el CEO de SpaceX, no la está pasando muy bien con Twitter. El magnate vendió nuevamente millones de acciones de su compañía estrella: Tesla. La información llega por parte de una presentación de valores en Estados Unidos. Aunque el documento no menciona con qué fin fueron vendidas las acciones, lo más seguro es que sea para solventar la compra de Twitter.

En total, según el documento, Musk vendió 22 millones de acciones de la compañía de vehículos eléctricos. Se estima que los 22 millones de acciones alcanzan los 3580 millones de dólares. La venta la realizó en silencio y en pocos días, entre el 12 y el 15 de diciembre del 2022. Esto generó estragos en la economía de Tesla, algo que seguramente sabía de antemano el ahora dueño de Twitter.

La reciente venta de acciones por parte del magnate durante tres días, causó la perdida en el valor de la compañía. El día 15 de diciembre, se conoció que el precio de la compañía cayó unos 20 puntos, solamente durante los tres días de la venta de acciones. Esto equivale a un 10% en el valor total de Tesla; la empresa viene en caída libre desde hace algunos meses, debido a las sorpresivas ventas por parte de Musk.

Pero esta no es la primera vez que Elon Musk se deshace de tal cantidad de acciones de su compañía de autos. Hace algunos meses, en medio de la caótica venta de la red social del pajarito, el multimillonario vendió varios millones de acciones de Tesla para poder financiar la compra. Vale la pena recordar que la compra finalmente se resolvió en 44 mil millones de dólares.

¿Twitter podría acabar con Tesla?

De hecho, debido a la caída que ha tenido la empresa, Elon Musk perdió su título como el hombre más rico del mundo, el cual había obtenido a principios del año 2021. Su puesto fue arrebatado en el año 2022 por Bernard Arnault, director ejecutivo del conglomerado de los artículos de lujo LVMH.

Aunque no conocemos la situación financiera actual de Twitter, que por ahora lo mantienen en privado, lo que vemos desde afuera es que a la red social no le está yendo muy bien por estos días. Por ejemplo, los ingresos publicitarios se han disminuido sustancialmente, puesto que varios anunciantes se han retirado al no estar de acuerdo con algunos movimientos del magnate en la red social. Las visitas a su software de gestión de anuncios se han reducido hasta en un 85 %. Entonces, lo más probable es que las nuevas ventas de acciones de la compañía más importante de Musk, está relacionado con la situación de Twitter.

Independientemente de las razones de venta, algunos inversores han expresado su inconformismo con la imprevisibilidad de Musk al vender acciones. Hace algunos años, el multimillonario argumentó que no seguiría vendiendo más acciones. Sin embargo, este año, en medio de toda la compra de Twitter, Musk vendió algunas acciones más y volvió a expresar que no vendería más acciones. Ahora, la historia se está repitiendo, la diferencia es que el ejecutivo aún no se ha pronunciado sobre la última venda de las acciones.

Imagen: Pixabay