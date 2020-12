Colombianas entre ganadoras de premio global en IT

Los ‘Globant Awards 2020: Women that Build Edition’ es un premio que busca visibilizar historias de mujeres que inspiran, construyen e impactan en la realidad de la industria de IT. Estos tuvieron más de 12 mil nominaciones con participantes de más de 15 países y dos colombianas fueron seleccionadas entre las ganadoras de este honor.

Sandra Castro, CEO de Tan grande y jugando, es la ganadora en la categoría Game Changer, desde su empresa promueve la industria del desarrollo de videojuegos; además, es embajadora de “Women In Games” y organizadora de “Women ‘s Game Jam”.

La categoría buscaba reconocer a una líder profesional, sin formación en un campo de STEM, que ocupe una posición de liderazgo (C-level, VP, directora o un rol gerencial) y haya generado un impacto en la industria IT.

Por su parte, la categoría Rising Star destaca la labor de una mujer menor de 26 años o con menos de 10 años de experiencia en IT, que demuestre innovación mediante el uso de la tecnología y alto potencial como referente ante sus pares. En esta categoría del premio se obtuvo un empate entre Sindey Carolina Bernal, Coordinadora de Innovación, Investigación y Desarrollo en Universidad de El Bosque, y la mexicana Andrea Campos Guerra, CEO de Yana.

Los premios fueron otorgados por la compañía Globant, nativa digital que ofrece soluciones de tecnología. Mientras que el jurado estuvo compuesto por Linda Rottenberg, CEO y cofundadora de Endeavor Global; Shari Loessberg, profesora titular de Innovación Tecnológica de MIT Sloan School of Management; The Edge, presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2; Anuj Mehrotra, decano de George Washington School of Business; Sandra Sieber, profesora de IESE Business School; Elsa Marie D’Silva, fundadora y CEO de Red Dot Foundation; Patricia Pomies, Chief Delivery & People Officer de Globant; Guibert Englebienne, cofundador y CTO de Globant, y Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

Imagen: PCH.vector (Vía Freepik).