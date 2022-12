Apple y Amazon de ‘amigos’ con Twitter ¿Por qué?

Luego de los controvertidos anuncios sobre el retiro de publicidad de Apple en Twitter; Amazon y el gigante de la manzanita mordida planean reanudar su plan de propaganda en el sitio de microblogueo.

El propio Elon Musk, agradeció por medio de su perfil de Twitter a los anunciantes por volver al ‘pájaro azul’. De acuerdo a información de varios medios estadounidenses, Amazon sería el siguiente en reanudar su inversión en la plataforma por una suma de 100 millones de dólares al año.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter

La periodista de Platformer, Zoë Schiffer, señaló que el sitio web de ventas al detal “solo estaría esperando algunos ajustes de seguridad en la plataforma de anuncios de la compañía”, según una fuente familiarizada con la situación.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022