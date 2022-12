¡Cero y van dos! Kanye West fue suspendido de Twitter

Kanye West, una vez más fue suspendido de Twitter, luego de publicar una imagen con una esvástica o el símbolo histórico del nacismo​. El propietario de la red social, Elon Musk, confirmó la noticia, en la que dijo que el músico ya había violado la regla contra la incitación a la violencia.

A principios de octubre de 2022, Twitter borró un tuit y sacó de la red social a Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, porque dicha publicación se refería a la comunidad judía:“Habéis estado jugando conmigo e intentado excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda”. Luego el músico explicó que él no podría ser antisemita porque la gente negra es de hecho también judía.

Después de que Musk tomará posesión del sitio de microblogueo, el rapero recuperó su cuenta. No obstante la dicha le duró poco, pues en la noche de este jueves, el CEO de Tesla, suspendió la cuenta. «Solo aclarando que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no una foto poco halagadora de mí siendo regañado por Ari. Francamente, ¡encontré que esas fotos son una motivación útil para perder peso!», publicó el magnate.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022