App Store aumenta su publicidad después de ‘App Tracking Transparency’

Una semana después de que llegará iOS 14.5 y su funcionalidad ‘App Tracking Transparency’, la App Store anunció que abrirá nuevas posibilidades de publicidad para los desarrolladores.

La tienda de aplicaciones de Apple permitía que los desarrolladores pagarán por aparecer de primeras en las búsquedas de aplicaciones. Por ejemplo, al buscar Taxi salía primero Uber si este pagaba publicidad. Ahora, la publicidad será el doble, pues veremos anuncios en la tienda en general.

También te puede interesar: App Store con cargos por monopolio en la UE después de las quejas de Spotify.

Irónicamente, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, resaltó en varias ocasiones que mientras c solo afectaría a aplicaciones que no le pertenecieran a Apple; mientras que la compañía se beneficiaría. El portal BBC resalta que estas acciones tienen lógica, pues ahora muchos desarrolladores preferirían invertir en publicidad en la App Store que en otras plataformas, debido a la precisión para el público objetivo que con su nueva funcionalidad no lograrían las otras aplicaciones.

Apple hace unas semanas logró convencer a un juez francés que la ‘App Tracking Transparency’ no era un acto anti competencia para reforzar su posición de monopolio en el mercado. Sin embargo, este cambio en su publicidad llamará la atención de más de un regulador. Además, los desarrolladores podrán pedir explicaciones y hacer más claro su incomodidad frente a la funcionalidad.

Hasta el momento, Apple se ha enfocado en vender productos y siempre ha asegurado que el uso de datos de los usuarios es limitado; sin embargo, los cambios en la App Store podrían mostrar un cambio de ideas en la compañía y la manera como hasta el momento han vendido la filosofía de no usar los datos de los usuarios en favor de obtener más ingresos.

Imagen: James Yarema en Unsplash.