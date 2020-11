Activista pide ignorar a Amazon en las fiestas decembrinas

Activistas internacionales están pidiéndole a los usuarios que en el Black Friday ignoren Amazon, que no realicen compras y ni siquiera visiten el sitio web como una forma de protestar por los ingresos y beneficios económicos que ha logrado gracias a la pandemia, mientras que pequeños negocios sufren perdidas de las que creen será muy difícil recuperarse.

Por un lado, el activista Yanis Varoufakis está llamando a boicotear a Amazon durante el Black Friday (27 de noviembre), el día que mayores ingresos genera para la plataforma y en su lugar apoyar a los pequeños negocios, informa el portal The Guardian. «Este boicot es porque no se trata de una compañía y ya; no de un mega monopolio. Es mucho más y más grave; se trata de un nuevo tecno-feudalismo«, explica Varoufakis en un video online.

Por otro, una coalición internacional de ONG y gremios de líderes ha iniciado una petición con objetivos similares, pero extendiéndolo a toda la temporada de fiestas de diciembre. La petición que ya se encuentra en 350.org cuenta con firmas de conocidos intelectuales como el profesor Noam Chomsky; además de Bernie Sanders, la alcaldesa de la ciudad de París, Anne Hidalgo, y GreenPeace, informa el portal VoaNews. En Francia, donde se encuentran en una segunda cuarentena, los pequeños dueños de negocios aseguran que temen no poder sobrevivir con la competencia de Amazon y hacen un llamado de solidaridad a los ciudadanos; además, se inició una petición para exigirle al Gobierno que detenga los avances del gigante tecnológico en el país europeo.

Finalmente, se han organizado protestas en bodegas de Amazon en diferentes lugares del planeta, algunos son: Australia, Filipinas, Bangladesh, India, Polonia, Italia, Suecia, Luxemburgo, Francia, Estados Unidos y Brasil para exigir mejores condiciones de empleo.

