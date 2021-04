Torre, la startup colombiana, recibe US$10 millones en su ronda de inversión semilla

Torre, la plataforma de búsqueda de teletrabajo y trabajo remoto, recibió una financiación de $10 millones de dólares en una ronda de inversión semilla, en la que participaron ejecutivos e inversionistas de empresas como Apple, Facebook y SpaceX. Esta será usada para expandirse a nuevos mercados y desarrollar nuevas características.

Alex Torrenegra, el emprendedor colombiano, explica que su objetivo es construir una red profesional que humanice y automatice el reclutamiento y la búsqueda de trabajo flexible y de tiempo completo. A largo plazo quieren ser la plataforma global que permita a todos encontrar oportunidades profesionales satisfactorias con facilidad y sin discriminación. “Recaudar capital de tantos inversores diferentes requirió un gran enfoque, un equipo de varias personas y muchas conversaciones. Estamos orgullosos de tener inversionistas tan increíbles. Muchos han creado productos tecnológicos reconocidos a nivel mundial, por lo que es un honor que crean en nosotros y en lo que estamos construyendo”, comentó el CEO y Fundador de Torre.

En esta ronda semilla tomaron parte ejecutivos y ex ejecutivos de las empresas de tecnología más importantes del mundo: Kass y Mike Lazerow, cofundadores de Buddy Media y Velvet Ventures, primeros inversores en SpaceX, Facebook y Pinterest; Diego Piacentini, ex ejecutivo de Amazon y Apple; Mike Shoemaker, ex ejecutivo de Uber; Haiping Zhao, ingeniero en los inicios de Facebook, Alibaba y TikTok; Rodrigo Schmidt, director de ingeniería en Instagram; Fernando Fabre, expresidente de Endeavor, y Emma Studio, el estudio que Torrenegra fundó y donde nació Torre.

A estos expertos en tecnología se sumaron otros inversores de diferentes países, como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador; además de Francia, Grecia, India, Italia, Kazajstán, México, Nigeria, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. Estos inversionistas apostaron por el crecimiento y desarrollo de una herramienta que les permite vincular el mejor talento de Latinoamérica con oportunidades que eliminan las fronteras y las limitaciones en el área de Recursos Humanos.

Imagen: Stories (Vía Freepik).