Fintech latinoamericanas pueden romper récords de inversión en 2021

La industria de tecnología financiera, fintech, en América Latina parece estar en auge y no muestra señales de debilitamiento. Según bases de datos de Crunchbase, desde el 2016 se han invertido más de $7.000 millones de dólares en la región para startups del sector. Y en lo corrido del 2021, ya se han invertido $2.000 millones, monto que iguala toda la inversión del 2020. Esto parece indicar que este año, las inversiones en empresas fintech romperán los récords históricos.

Si bien es cierto que el gigante de la banca digital Nubank ha recaudado gran cantidad de estos fondos, las expectativas del sector son altas. Clocktower lanzó en marzo un fondo de capital de riesgo para invertir $25 millones de dólares en servicios financieros latinoamericanos. Y si bien estimaban que recaudar el fondo tardaría meses, en pocas semanas lo lograron. QED tampoco se demoró en tomar decisiones y en mayo anunció el fondo Fontes (Fuentes) para invertir $12 millones en fintech en estado pre-semilla y semilla de la región.

Latinoamérica es un mercado muy atractivo para los servicios financieros porque en general cuentan con una amplia población no bancarizada. Tanto porque las personas no tienen acceso a las instituciones financieras o porque solo tienen acceso a pocos productos. Sólo por dar unos ejemplos, en México se estima que 42 millones de mexicanos no cuentan con servicios bancarios. Y millones más cuentan con pocos servicios financieros o están inconformes con ellos. En Colombia, según el reporte de inclusión financiera elaborado por la Banca de las Oportunidades, para el primer semestre de 2020 la bancarización llegó al 85.9%. Este porcentaje, aunque viene mejorando, demuestra que hay oportunidades en el sector, especialmente en la profundización de los servicios y en la cobertura, en zonas rurales del país.

Te puede interesar: Las fintech en Colombia, una propuesta para todos los bolsillos

Servicios financieros a menor costo, mejor experiencia del cliente, digitalización y nuevos tipos de productos y servicios, son algunas de las oportunidades que ofrece el sector. La competencia está en aumento, pero las oportunidades para desarrollar tecnologías acordes a las nuevas generaciones de usuarios son grandes. Es por esto que incluso los fondos de capital de riesgo locales están interesados en asociarse con firmas extranjeras para hacer crecer el sector.

Finalmente, el entorno regulatorio de la región está mejorando y si consideramos que las oportunidades del sector fintech irradian otros sectores como el comercio electrónico, el pago de nóminas y la industria inmobiliaria, entre otros, el panorama es bastante prometedor.

Imagen: Tima Miroshnichenko en Pexels