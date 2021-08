¿Qué es NFT? Aquí te aclaramos todas tus dudas

Mucho hemos escuchado sobre la fiebre de NFT. Las subastas han alcanzado cifras récord de hasta $69,3 millones de dólares y artistas y personalidades estadounidenses están vendiendo sus propios Tokens. Algunos expertos aseguran que se trata de un movimiento pasajero. Otros aseguran que, debido a su carácter de colección, puede convertirse en una inversión a futuro; muy similar a haber comprado un Picasso cuando el artista no era famoso y ofrecerlo hoy en día, cuando está en las paredes de los principales museos del mundo.

Sí aún no entiendes de qué se trata, creamos este pequeño manual rápido con las preguntas más comunes junto a Binance, que recientemente lanzó su Mercado de Binance NFT.

¿Qué es NFT?

Para empezar NFT es la abreviatura de Non-fungible tokens o token no fungible. Es decir, un activo criptográfico que puede convertirse en un ítem coleccionable debido a su carácter exclusivo. Este token funciona como prueba verificable de autenticidad y propiedad dentro de una red de cadena de bloques, en pocas palabras, en un sistema de Blockchain, el mismo con el que operan las criptomonedas.

Similar a como sucede con las criptomonedas, el NFT elimina los intermediarios y descentraliza los procesos, por lo que permite la participación de todas las personas que estén interesadas. “Este token digital no se puede modificar ni duplicar, cada uno es único. Un token no fungible comúnmente representa un objeto o una serie limitada y puede ser físico, como el título de una pintura, o un activo virtual, como una imagen PNG, un videoclip o un meme. El potencial para convertir cualquier cosa en un NFT parece no tener fin”, asegura Bryan Benson, Managing Director, Binance Latam.

¿Cómo funciona NFT?

Las ventajas significativas que ofrecen los NFT están integradas en su código. Este garantiza la inmutabilidad de los derechos de propiedad y su total transparencia. De esta forma, los creadores pueden tener la seguridad de que los derechos de propiedad y autenticidad de su contenido están seguros. Y, por su parte, los propietarios también tendrán la tranquilidad de saber que poseen una obra de arte realmente única.

Sin embargo, el ítem puede estar en Internet libre de acceso. Es decir, el dueño de un NFT tiene todos los derechos, pero a diferencia de una obra de arte que se puede esconder detrás de una puerta y no permitir que nadie la admire, este podría seguir reproduciéndose en Internet y mutando según las necesidades de los usuarios. El dueño de un NFT entonces tiene el título de que su token fue el primero y el original.

Al momento en que adquieres un NFT, entra el blockchain a jugar un papel importante. Esta tecnología puede ser considerada un libro digital de registros de operaciones –entradas y salidas– segura y difícil de alterar para realizar fraudes; además, debido a la forma en que opera es prácticamente imposible alterar los registros. Por esto, cuando compras una obra o token sabes que estás comprando un objeto único e, inclusive, podrías revisar la cadena de cambio que ha existido antes de ti y rastrear al creador original.

¿Qué tipo de archivos pueden ser considerados NFT?

Los formatos compatibles actualmente son JPG, PNG, GIF, PDF, MP4, MP3, MPEG, AVI, WAV y SVG. Ten en cuenta que tu NFT no puede modificarse ni revisarse una vez creado. Cualquier cambio puede considerarse un ítem completamente diferente y nuevo, sin importar la similitud.

¿Cómo puedo comprar un NFT?

Actualmente existen múltiples plataformas para el intercambio de NFT y cualquier persona puede abrir una cuenta y comprar o vender. “Se trata de un gran momento para los artistas, pues finalmente podrán distribuir sus obras bajo una forma digital y coleccionable. Nuestro objetivo siempre será dar libertad financiera y esta es una forma de democratizar el arte y que los artistas tengan el mismo acceso de monetizar su talento y de recibir pagos justos por ello”, resalta Benson.

Algunas plataformas como Binance cuentan con un equipo de curaduría que se encarga de evaluar los ítems y definir su valor. Otras son abiertas y permiten que los creadores suban sus contenidos y prueben suerte en subastas o pongan los precios.

Por supuesto, para poder comprar NFT, además de una cuenta en la plataforma como comprador, necesitas poseer criptoactivos. Algunas plataformas aceptan ether o bitcoin. Binance, por ejemplo, pide que el intercambio sea en BNB o BUSD.

Ahora si te estás preguntando si un NFT es una inversión, todo lo que te podemos decir es que depende de Internet. Por ejemplo, puedes comprar una obra que se vuelva popular y todos quieran adquirir, esto incrementará su demanda y, por ende, su precio. Pero también puede suceder que su valor puede decrecer con el paso del tiempo, por lo que como toda inversión es un riesgo que debes estar dispuesto a correr.

Imagen: Freepik.