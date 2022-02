Meta vendió su proyecto de criptomonedas, pero se une a organización que las fomenta

El lunes 31 de enero, se conoció que Meta había vendido a la firma de inversiones Silvergate Capital Corporation los derechos de propiedad intelectual de su moneda virtual Diem y otros activos por US$182 millones, con el objetivo de ponerle fin a los problemas legislativos que surgieron alrededor del desarrollo de su propia criptomoneda estable. La transacción, sin embargo, no sepultó la idea de Mark Zuckerberg de apostarle a ese segmento, pues recientemente se conoció que la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, se unió a una organización que fomenta su adopción.

El grupo se llama Crypto Open Patent Alliance (COPA) y está activo desde el año 2020. De acuerdo a su sitio web, en el que aprovecharon para darle la bienvenida a Meta, la organización busca generar alianzas con grandes empresas tecnológicas para facilitar la innovación y el desarrollo de tecnologías de código abierto dentro del mundo de las criptomonedas, con el fin de potenciar su adopción y minimizar los obstáculos legales.

“Las criptomonedas dependen de que las personas compartan ideas de forma pública al igual que sus códigos. COPA protege la colaboración de código abierto, lo cual hace posible que funcionen. La membresía de COPA está creciendo más allá de las empresas de criptomonedas, al igual que la protección de patentes compartida por la comunidad”, aseguran en la página.

Pero Meta no solo hará parte COPA como un miembro que trabajará por fortalecer la infraestructura sobre la cual se crean y funcionan las criptodivisas, sino que también se unirá a la junta directiva de la organización, bajo el liderazgo de la actual administradora del grupo de transacciones y licencias de la compañía, Shayne O’Reilly.

Meta joins COPA’s board! This is the biggest commitment to patent non-aggression in crypto to date. More coming. https://t.co/RWAg2XRcJl

— COPA (@opencryptoorg) January 31, 2022