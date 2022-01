Block: la empresa de Jack Dorsey se abre campo en la minería de bitcoin

Dentro de las líneas de negocio que agrupa la compañía por la que Jack Dorsey dejó Twitter, hacen parte la música (Tidal) y los pagos virtuales (CashApp y Square). Se llama Block, y en la tarde del jueves 13 de enero, el fundador de la red social confirmó que su compañía se dedicará también al desarrollo de un sistema abierto de minería de criptomonedas.

A través de una nueva división de Block llamada TBD, Dorsey construirá una especie de ‘cripto-banco’ masivo, que a partir de una arquitectura propicia buscará facilitar desde la compra y venta de tokens, hasta el proceso de minado de criptomonedas. La idea del empresario es hacer de la economía un sistema incluyente y virtual, en donde cualquier persona pueda participar de él.

“Para lograrlo, la naturaleza de las instituciones financieras debe evolucionar. Podemos abrazar este cambio, invirtiendo en esta clase de futuro como un bien público, repensando nuestros modelos comerciales y formas de crear valor, o podemos dejar que este futuro nos suceda a nosotros”. Se lee desde el blog oficial de TBD en donde se explica el objetivo de la nueva empresa.

Dorsey confirmó la nueva dirección que tomará Block por medio de su cuenta de Twitter, en donde compartió un hilo del gerente general de la compañía, Thomas Templeton, en donde se leía que parte del nuevo desarrollo contemplará incluso, la producción de equipos necesarios para la minería de bitcoin.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack⚡️ (@jack) April 7, 2020