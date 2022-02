Las caras que están detrás de los simios aburridos que son un éxito como NFT

Bored Ape Yatch Club (BAYC) es una de las colecciones más reconocibles dentro del mundo de los NFT. Los 10.000 tokens que pueden parecer simples dibujos virtuales de un montón de simios aburridos, pero diferentes entre sí, no son solo eso. Cada uno de los ejemplares es, al mismo tiempo, la entrada exclusiva a un club del que solo hacen parte quienes tienen el dinero suficiente para hacerse con uno de estos gorilas (como Eminem o el presentador Jimmy Fallon, por ejemplo).

¿Cuánto cuesta cada NFT? Esa respuesta puede variar, pues el criptoarte tiende a subir de precio entre más popular se vuelve. Lo cierto es que, al 7 de febrero, ya son 6.300 propietarios los que han pagado en criptomonedas un valor que al cambio, pueden llegar a superar los US$300.000 por simio.

Hasta hace un par de días se sabía que detrás de Bored Ape Yatch Club estaba una startup llamada Yuga Labs que opera desde Delaware. Sin embargo, el fin de semana BuzzFeed confirmó las identidades de los creadores del fenómeno más popular dentro del arte virtual vinculado a blockchain. Se llaman Greg Solano, de 32 años y Wylie Aronow, de 35.

El medio asegura que encontró la información de ambos hombres, luego de que sus periodistas buscaran los registros comerciales públicos de Yuga Labs. En ellos se descubrió no solo que la compañía tenía una dirección afiliada a Solano, sino que además se revelaron otros registros públicos que conectaban a Solano con Aronow.

Solano y Aronow no solo son los fundadores de Bored Ape Yatch Club. Según The Verge. Ambos son un par de amigos que crecieron en Florida. El primero es un escritor, editor y crítico de literatura que utiliza el seudónimo de “Gargamel”, y el segundo es un aficionado a la lectura que incluso, que usa el de ‘Gordon Goner’.

Got doxxed against my will. Oh well.

Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022