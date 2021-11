La criptomoneda inspirada en Elon Musk que en su primer día generó millonarias operaciones

Elon Musk es el multimillonario de moda, o al menos lo es para sus 62.8 millones de seguidores en Twitter. Cada movimiento y comentario suyo en esa red social basta para llamar la suficiente atención como para alterar el valor de las acciones de sus propias empresas o, incluso, para motivar la creación de una nueva criptomoneda capaz de generar millonarias operaciones en su primer día de cotización. Eso fue lo que sucedió con Lord Edge: el nuevo token que nació luego de que el magnate cambiara su nombre de perfil en la plataforma.

El pasado 6 de noviembre, poco después de haber publicado allí mismo una curiosa encuesta en donde preguntó si debería o no vender parte de sus acciones en Tesla, Musk cambió algunos datos de su perfil como a veces suele hacer. Por un momento, y sin explicación alguna, el empresario pasó a llamarse «Lord Edge» y a ubicarse en el ficticio país de ‘Trollheim’. Las reacciones y las creativas teorías sobre el nuevo nombre, por supuesto no se hicieron esperar.

lorde edge is an anagram for elder doge

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) November 8, 2021