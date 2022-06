Elon Musk : «Nunca he dicho que la gente deba invertir en criptomonedas»

El mercado de criptomonedas se ha visto afectado recientemente por una pérdida masiva en el valor de las divisas digitales; incluso, algunas empresas de estas monedas se han visto en dificultades para continuar con sus labores diarias. Dada la situación, se esperaría que Elon Musk, una de las figuras públicas que más ha apoyado las divisas, empezara a reflexionar sobre su inversión.

Sin embargo, Musk parece estar conforme con sus inversiones en las criptodivisas, aun cuando sus seguidores (y detractores) lo han acusado por promocionarlas. Recientemente se conoció una demanda por parte de un inversionista en criptomonedas hacia el CEO de Tesla, pues él ha perdido mucho dinero en las divisas luego de que Musk las promocionara, según el demandante. Sin embargo, el magnate considera que no le ha dicho a la gente que invierta en las divisas digitales.

Durante su aparición virtual en el Fondo Económico de Qatar, en conversaciones con el editor jefe de Bloomberg, Elon Musk dijo: «Nunca he dicho que la gente deba invertir en criptomonedas», después de que se le preguntara sobre el estado actual de las criptomonedas. Musk continuó. En el caso de Tesla, SpaceX, yo mismo, todos compramos algo de Bitcoin, pero es un pequeño porcentaje de nuestros activos totales en efectivo. Así que no es tan significativo. También compré algo de Dogecoin y Tesla acepta esa moneda por alguna mercancía”.

JUST IN: When asked if he would support Donald Trump in the next US presidential race, @elonmusk says “I’m undecided at this point on that election” https://t.co/BLcp2WIvub #QatarEconomicForum pic.twitter.com/Sqe12g7qJr

— Bloomberg Live (@BloombergLive) June 21, 2022