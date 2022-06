Demandan a Elon Musk por promover Dogecoin

Elon Musk es noticia todos los días, lamentablemente en la que se encuentra envuelto hoy no es la más positiva. El día de ayer, jueves 16 de junio, un inversionista en Dogecoin, la criptomoneda creada como una broma, demandó al magnate. La demanda fue interpuesta por $258.000 millones de dólares que debería pagar Musk si ésta sale a favor del inversionista.

Keith Johnson, acusa a Elon Musk y a sus empresas Tesla y SpaceX por las pérdidas que él ha sufrido al haber invertido en la criptodivisa. Johnson sostiene que perdió bastante dinero después de invertir en Dogecoin y se describe a sí mismo como un “ciudadano estadounidense que fue estafado”. Pero, ¿qué tiene que ver Elon Musk en todo esto?

La moneda que fue inventada en 2013, se lanzó como una respuesta irónica a las criptomonedas como Bitcoin y la imagen de un meme del perro Shiba Inu. Entonces, el precio del Dogecoin se negoción en décimas de centavo los primeros años de su existencia. En mayo del 2021, se disparó el valor de la moneda alcanzando los 0,73 dólares cuando se desató un frenesí de compras alrededor de la saga GameStop. Sin embargo, tuvo un empujoncito por parte de Musk para que alcanzara su valor; el dueño de SpaceX utilizó Twitter para enviar “mensajes humorísticos” a sus seguidores sobre la moneda del perro.

Desde entonces, Musk ha realizado comentario positivos y negativos sobre la moneda, lo que ha provocado que su valor suba y disminuya con cada una de sus declaraciones. Johnson está solicitando en su denuncia presentada en un tribunal de la ciudad de Nueva York, que ésta se clasifique como demanda colectiva en nombre de todos los inversionistas que han sufrido pérdidas con el Dogecoin desde el 2019. El demandante estima que desde que Musk empezó a promocional la moneda, los inversionistas han perdido al menos unos 86.000 millones de dólares.

Johnson espera que, con la demanda, Musk tenga que reembolsar a los inversionistas esta suma de dinero; además, espera que pague 172.000 millones de dólares adicionales por los daños. Para ejemplificar los momentos en que el dueño de Tesla le hizo promoción a la moneda citó algunos tweets; entre ellos citó uno que decía que SpaceX “pondría una Dogecoin en la mismísima luna”.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021