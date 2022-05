Bitcoin por debajo de los US$ 30.000: ¿seguirá cayendo?

El valor de Bitcoin cayó más del 6 % este miércoles, llegando a negociarse por debajo de los US$ 30.000. La criptomoneda alcanzó su punto más bajo en 11 meses cotizándose exactamente en US $29.085, lo cual significa una pérdida de valor de casi el 57 % respecto a noviembre del 2021 cuando alcanzó los US$ 69.000: el valor más alto de su historia. ¿Continuará esta tendencia a la baja o mejorará?

De acuerdo a medios especializados en finanzas y economía, por ahora es difícil saber si el Bitcoin se recuperará pronto de las pérdidas, debido a varias situaciones económicas que están golpeando a decenas de países. Por un lado está la crisis en Ucrania y las tensiones geopolíticas con Rusia que han desembocado en duras sanciones económicas, las cuales a su vez le han pasado factura no solo a las grandes compañías tecnológicas, sino a los precios de productos como el trigo, el maíz, algunas carnes, aceites, semillas, insumos agropecuarios, el gas y el petróleo a escala global.

El anterior panorama ha agudizado la inflación en los países que tenían relaciones económicas con Rusia, lo cual ha limitado la capacidad adquisitiva de quienes suelen invertir en activos de riesgo como Bitcoin y otras criptomonedas.

Además de la situación Rusia-Ucrania, algunos análisis señalan también que otras causas detrás del valor de las criptomonedas están relacionadas con el confinamiento que se vive en China por cuenta de su política de Covid cero, y que ha deteriorado el comercio marítimo y la producción industrial a escala global; pero también a la inflación que se vive puntualmente en Estados Unidos y su adopción de políticas monetarias restrictivas por parte de la Reserva Federal relacionadas con los incrementos de las tasas de interés bancarias, lo cual también ha limitado la liquidez de dólares.

¿Qué dicen los pronósticos sobre el valor de Bitcoin?

Según Bloomberg, los fenómenos anteriores impactan el valor de las criptomonedas y de otros activos criptográficos como los NFT ya que, ante la tradicional volatilidad en el valor de las mismas y ante la incertidumbre económica mundial, los inversionistas están modificando su cartera de activos hacia opciones de menor riesgo, invirtiendo en bonos del Tesoro o en divisas tradicionales como el dólar.

Este período de desplome de valor, que cuando ha ocurrido en otros momentos se le ha llamado «criptoinvierno», también es visto por otros analistas como oportunidades a largo plazo, pues confían en que en el futuro, Bitcoin podría recuperar sus números anteriores.

Sin embargo, por ahora los pronósticos no son alentadores. O por lo menos no para quienes esperen tener ganancias a corto plazo en este tipo de inversión, pues Jay Hatfield, el director ejecutivo de la empresa de inversiones Infrastructure Capital Advisors en conversación con Bloomberg, se atreve a vaticinar que Bitcoin terminará el 2022 «con una cotización por debajo de los US$ 20.000».

Imágenes: Unsplash