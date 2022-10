Binance fue hackeado y perdió $570 millones de dólares en criptomonedas

El hackeo de cuentas vinculadas a blockchain donde se roban millones de criptomonedas es cada vez más común. Esta vez, Binance, la plataforma de cripto divisas más grande del mundo es la protagonista de un nuevo robo. Una blockchain de la compañía sufrió un ataque cibernético en el que se vieron comprometidos 570 millones de dólares, así lo anunció un portavoz de la compañía, según nuestros colegas de Reuters.

El presidente ejecutivo (CEO) de Binance, Changpeng Zhao argumentó en un tuit que los tokens fueron robados de un “puente” de blockchain que es utilizado en la cadena BNB. Cabe recordar que antes de febrero, BNB era conocida como Binance Smart Chain. Ahora, los puentes de cadena de bloques o ‘blockchain’ son sistemas que se utilizan para la transferencia de criptomonedas entre diferentes aplicaciones.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

“Una explosión en un puente de cadena cruzada, BSC Token Hub, resultó en BNB adicional. Hemos pedido a todos los validadores que suspendan temporalmente el BSC. El problema está contenido ahora. Tus fondos están seguros. Pedimos disculpas por las molestias y proporcionaremos más actualizaciones en consecuencia”, se lee en el trino del CEO de Binance.

Así mismo, Zhao informó que los hackers lograron robarse al menos 100 millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente BNB Chain dijo en una publicación de su blog, que los piratas informáticoshabían retirado 2 millones en criptomonedas BNB que sumaban un valor de 570 millones en dólares. Según la página de análisis Chainalysis, los puentes de las cadenas de bloques son los más atacados por los hackers. Ya se han registrado 13 robos diferentes que suman al menos 2 mil millones de dólares.

BNB Chain suspendió su cadena de bloques durante varias horas; finalmente, reanudaron el servicio alrededor de las 06:30 GMT, así como lo anunciaron en un trino. BNB Chain «pudo detener la propagación del incidente» al contactar a los «validadores» de ‘blockchain’ : entidades o individuos que verifican las transacciones de la cadena de bloques.

Due to irregular activity we’re temporarily pausing BSC. We apologize for the inconvenience and will provide further updates here.

Thank you for your patience and understanding.

— BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022