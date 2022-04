Platzi anuncia que pondrá un satélite en órbita en el año 2023

Platzi se prepara para lanzar su primer satélite en el año 2023. La hazaña, que conviertirá a la startup colombiana en la primera compañía tecnológica de educación en línea, la realizará la plataforma junto a la empresa española FOSSA Systems. El lanzamiento pretende dar apertura a varios curso relacionados con astrofísica y tecnología satelital; y también inspirar y motivar a los alumnos a que exploren las alternativas de comunicación, y ponerlos al día con las nuevas tendencias.

La información se conoció gracias a un comunicado compartido por Platzi. Allí se explica que durante este 2022, la empresa se dedicará a construir y probar el satélite que en marzo del próximo año se pondrá en una órbita polar gracias a uno de los cohetes de la compañía de Elon Musk, Space X.

Esto quiere decir que el artefacto tendrá una una visión más global de la Tierra al viajar de norte a sur a una altura aproximada de 500 kilómetros de altura, lo que le permitirá cubrir zonas complejas como la Antártica.

🚀 ¡Platzi lanzará UN SATÉLITE AL ESPACIO! 🚀 Somos la primera EdTech en ir al espacio y queremos que TÚ hagas parte de este proyecto 💚 Únete a las actividades en vivo, contenido exclusivo y más sobre el proyecto espacial ⬇️https://t.co/R9aUWndkKa pic.twitter.com/95bfc3si9E — Platzi (@platzi) April 28, 2022

El dispositivo, que completará una vuelta a la Tierra cada 10 horas, permanecerá en órbita, aproximadamente, durante dos años: período en el que cumplirá su vida útil comenzando a caer y desintegrándose al ingresar a la atmósfera, según comunica la empresa.

“Al lanzar el satélite, ayudamos a abrir la imaginación de nuestros estudiantes y a mirar hacia arriba, más allá de la atmósfera. Con esto demostramos que la exploración espacial es cada día más accesible”, sostuvo para Forbes, Sebastián Delmont, dean of Computing and Technology de Platzi, quien además confesó que el proyecto, que busca que los estudiantes puedan enviar y recibir mensajes a través de él, no solo tomará tiempo, sino que no estará exento de riesgos.

La comunidad de Platzi invitó también a quienes quieran seguir el proceso de cerca, a registrarse a través de este enlace.

