CES 2022: ¿por qué varias compañías se están retirando del evento?

El CES 2022 será el primer evento de gran envergadura que se dará en el nuevo año. Más de 2.100 compañías de 159 países se darán cita en Las Vegas desde el próximo 5 de enero, durante tres días seguidos, para exponer sus desarrollos más recientes e innovadores. Sin embargo, a un par de semanas de distancia de la feria tecnológica más importante del año, algunas de ellas desistieron de su participación presencial.

Para asistir al CES 2022, tanto expositores como asistentes deben estar vacunados contra el covid-19 con las dosis completas. Pero, además de eso, deben también presentar alguno de estos dos requisitos: un certificado de vacunación o una prueba covid negativa. No obstante, Intel y Lenovo anunciaron que como medida preventiva, prefieren participar del evento desde la virtualidad.

Los organizadores del CES 2022 negaron que la ausencia de varias marcas se debía a la pandemia, aún cuando Estados Unidos vuelve repuntar en número de contagios. Sin embargo, la empresa de circuitos integrados aseguró en un comunicado que la decisión de no participar de forma presencial se había tomado justamente «luego de haber consultado con las autoridades sanitarias». Según el reporte más reciente en la ciudad más grande de Nevada, solo para el 22 de diciembre de 2021 se habían registrado 356.965 nuevos contagios.

Este panorama hizo que Lenovo siguiera los mismos pasos de Intel, pues anunciaron también que su exposición se mudaría a la versión digital de la feria, luego de revisar las tendencias de contagios de covid-19 en Las Vegas.

CES UPDATE: After closely monitoring the current trends surrounding COVID, it is in the best interest of the health and safety of our employees, customers, partners, and our communities to suspend all on-site activity in Las Vegas.

