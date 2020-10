¡Ya puedes jugar la demo de ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’!

¡Una demo de Hyrule Warriors: Age of Calamity’ está en la tienda de Nintendo para descargar hoy! Para que sepas qué puedes esperar, más o menos, del juego.

Aunque en Japón el día de las brujas no es una tradición, Nintendo decidió darnos el dulce del 31 antes de tiempo y sin necesidad de disfrazarnos. De sorpresa el desarrollador lanzó un Nintendo Direct en el que nos presentó más información de Hyrule Warriors: Age of Calamity’, su próximo juego de la franquicia de ‘The Legend of Zelda’, que además quiere servir como una suerte de puente mientras que llega ‘Breath of the Wild 2’.

Pero esta no fue la única sorpresa de la presentación de hoy ¡Una demo de Hyrule Warriors: Age of Calamity’ está en la tienda de Nintendo y la puedes descargar hoy! La idea es que te hagas una idea de qué puedes esperar, más o menos, del juego cuando esté disponible. Más importante, en caso de que decidas comprarlo todo el avance que hayas hecho será guardado y te permitirá continuar desde ese punto cuando ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ salga a la venta el próximo mes.

La demo toma el primer capítulo del juego y no es muy larga. Sin embargo, quizás sea un punto interesante de partida para aquellos que hace mucho terminaron ‘Breath of the Wild´ y requieren de una pastilla para la memoria. Como mencionamos antes, se trata de una precuela que tiene lugar en la Gran Calamidad, el evento que ocurrió 100 años antes de que Link despertara en ‘BOTW’.

Para aquellos que no han visto algún adelanto, quizás lo importante es mencionar que no deberían esperar algún tipo de RPG. Como los juegos con el nombre del medio ‘Warriors’ se trata de un hack-and-slash (un juego principalmente centrado en combate de tiempo real contra hordas de enemigos). Quizás el atractivo más importante de este juego esté en que, además de Link, podrás jugar controlando a Zelda, Impa y los cuatro campeones de Hyrule: Revali, Daruk, Urbosa y Mipha.

‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ se lanzará, de manera exclusive en la Nintendo Switch, el próximo 20 de noviembre. Los jugadores con archivos salvados de ‘Breath of the Wild’ recibirán bonificaciones al iniciar su aventura.

Imágenes: Nintendo